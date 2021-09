PSN Store Deals: Neuer Sale mit 400 Angeboten für PS5 und PS4

Auch am heutigen Mittwoch wurden im PlayStation Store die neusten Deals freigeschaltet. Rund 400 Angebote könnt ihr diesmal in Anspruch nehmen.

"Hellblade" bekommt ihr für 7,49 Euro.

Im PlayStation Store ging der nächste Sale an den Start. Im Zuge der Rabattaktion wurden die Preise von hunderten Spielen gesenkt. Mit dabei sind einmal mehr zahlreiche Spiele für die PS5.

Ein Teil des Sales ist erstmals „Biomutant“, das abhängig davon, ob ihr eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft habt, 47,99 oder 44,99 statt 59,99 Euro kostet. Interessant ist das Angebot aber nur für Spieler, die nicht zur Disk-Version greifen wollen oder können. Diese kostet bei Amazon derzeit weniger als 38 Euro.

Black Ops Cold War, The Last of Us Part 2 und mehr

Kurz vor der Veröffentlichung von „Call of Duty Vanguard“ wurde ebenfalls der 2020er Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“ im Preis gesenkt. Im PlayStation Store bekommt ihr den Activision-Titel momentan für 34,99 statt 69,99 Euro. Das Crossgen-Bundle wird für 37,49 statt 74,99 Euro verkauft. Die Ultimate Edition von „Black Ops Cold War“ ist für 59,99 statt 99,99 Euro im Angebot.

könnt ihr im Zuge des neusten Sales für 11,99 statt 29,99 Euro kaufen. Dasist für 24,99 statt 49,99 Euro im Sale – allerdings nicht zum ersten Mal. Erstmals für den Sale-Preis istim PlayStation Store zu haben. Statt 44,99 Euro werden nur 26,99 Euro fällig.

Wie wäre es mit der „The Last Of Us Part 2 Digital Deluxe Edition“? Für 37,49 statt 49,99 Euro gehört diese Version euch. „Bioshock Remastered“ kann für 14,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. Es ist in diesem Jahr schon die sechste temporäre Preissenkung auf diesen Betrag. Zum Preis von 14,69 statt 69,99 Euro wandert „Code Vein“ in euren Besitz. Doch lasst euch nicht von der UVP blenden. Bei Amazon bekommt ihr den Titel auch jenseits von Sales für weniger als 20 Euro.

Weiter geht es mit „The Outer Worlds“. Hier werden im Zuge des Sales 19,79 statt 59,99 Euro fällig. „Wolfenstein: Youngblood“ kostet 9,99 statt 19,99 Euro. Im Fall der „Control Ultimate Edition“ sind es 19,99 statt 39,99 Euro. PS Plus-User bezahlen nur 15,99 Euro. Die „Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition“ wurde von 39,99 auf 23,99 Euro gesenkt. Anfang des Jahres war der Titel dort schon einmal günstiger zu haben.

Weitere Deals in der Übersicht:

Das war längst nicht alles. Die vollständige Übersicht sollte im Laufe des Tages in der Angebote-Kategorie im PlayStation Store sichtbar sein. Im Vorfeld könnt ihr euch mit der Zusammenfassung auf psprices.com behelfen.

Nicht verpassen: Heute Abend werden die PS Plus-Spiele für September 2021 enthüllt. Nach wie vor könnt ihr zudem die PS Plus-Spiele für August 2021 laden.

