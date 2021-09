Rise of the Tomb Raider: Zeitexklusivität für Microsoft offenbar ein teurer Spaß

Bekanntermaßen sicherte sich Microsoft "Rise of the Tomb Raider" seinerzeit für eine zeitexklusive Veröffentlichung auf der Xbox 360 und der Xbox One. Unbestätigten Berichten zufolge könnte das Redmonder Unternehmen für diesen Deal tief in die Tasche gegriffen haben.

"Rise of the Tomb Raider" erschien für den PC, die PS4 und die Xbox-Konsolen.

Im Rahmen der Gamescom 2014 gaben die Verantwortlichen von Microsoft überraschend bekannt, dass es dem Redmonder Unternehmen gelang, sich das Action-Adventure „Rise of the Tomb Raider“ für einen zeitexklusiven Release auf der Xbox 360 und der Xbox One zu sichern.

Während die Umsetzung für den PC seinerzeit nur wenige Monate später folgte, ließ die PlayStation 4-Version von „Rise of the Tomb Raider“ aufgrund des Exklusiv-Deals ein Jahr länger auf sich warten. Unklar ist bis heute, wie tief Microsoft für den ganzen Spaß in die Tasche gegriffen hat. Für Klarheit könnte nun der Lebenslauf eines ehemaligen Angestellten von Eidos Montreal beziehungsweise Square Enix gesorgt haben.

Ein 100 Millionen US-Dollar schwerer Deal?

Die Rede ist von Fabien Rossini, der seinen Lebensunterhalt seinerzeit als Director of Live Product Management bei Eidos Montréal und als Business Development Director bei Square Enix bestritt. In einer mittlerweile wieder entfernten Textpassage in seinem LinkedIn-Profil wies Rossini darauf hin, dass es der „Rise of the Tomb Raider“-Exklusiv-Deal mit Microsoft unter dem Strich auf ein Volumen von stattlichen 100 Millionen US-Dollar brachte.

Da Rossini nicht näher ins Detail ging, ist allerdings unklar, ob wir es hier lediglich mit dem Betrag zu tun haben, der für die Zeitexklusivität fällig wurde, oder ob auch mögliche Entwicklungs- und Marketing-Kosten berücksichtigt wurden, an denen sich Microsoft im Zuge des Abkommens beteiligt haben könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich in den vergangenen Jahren weder Microsoft noch Crystal Dynamics beziehungsweise Square Enix zu den Rahmenbedingungen des Exklusiv-Deals äußern wollten. Da sich daran wohl auch nichts ändern wird, sollten die Angaben aus Rossinis Lebenslauf natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

„Rise of the Tomb Raider“ wurde seinerzeit für den PC, die Xbox 360, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Gleichzeitig ist der zweite Teil der modernen „Tomb Raider“-Trilogie ein Bestandteil der vor ein paar Monaten veröffentlichten „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“, die zudem „Tomb Raider“, „Shadow of the Tomb Raider“ sowie alle DLCs zu den drei Abenteuern von Lara Croft umfasst.

