eFootball 2022: Termin des Free2Play-Kicks bestätigt – Kein Crossplay zum Launch

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, entschloss sich Konami dazu, die „Pro Evolution Soccer“-Marke fallenzulassen und zukünftig auf den Free2Play-Titel „eFootball“ zu setzen.

Wie das Unternehmen heute bekannt gab, wird „eFootball 2022“ ab dem 30. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und bereits zum Launch einen Cross-Generation-Multiplayer unterstützen.

Zu den weiteren Inhalten, die pünktlich zum Release von „eFootball 2022“ zur Verfügung stehen, gehören Offline-Matches, Online-Events sowie diverse lizenzierte Clubs – darunter der FC Bayern München, der FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester United, der Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate oder der São Paulo FC. Gekickt wird in bekannten Stadien wie der Allianz Arena, dem Camp Nou, dem Old Trafford, dem Emirates Stadium, dem Allianz Stadium oder dem eFootball Stadium.

Das erste große Update erscheint im Herbst

Ergänzend zur Bestätigung des Releasetermins kündigte Konami heute das erste große Update zu „eFootball 2022“ an, das im Herbst veröffentlicht wird. Zu den größten Neuerungen, die das Herbst-Update mit sich bringen wird, gehört die Unterstützung des Crossplay-Features, das plattformübergreifende Partien ermöglicht. Ebenfalls geboten werden die sogenannten „Creative Teams“, die es euch ermöglichen, auf Basis von über 600 lizenzierten Teams eure eigene Mannschaft zu erstellen.

Dafür greift ihr auf die Mannschaften beziehungsweise ihre Spieler zurück und könnt diese entsprechend überarbeiten. Anschließend trainiert ihr euer Team und könnt mit diesem gegen andere Spieler antreten. Gleichzeitig könnt ihr euch mit euren selbst trainierten Teams in der „eFootball Creative League“ behaupten oder im Tour-Event gegen KI-Gegner antreten und exklusive Belohnungen freischalten.

Herausforderungen, neue Spielertypen und mehr

In den „Challenge Events“ wiederum wird es darum gehen, sich mit anderen Spielern zu messen und vorgegebene Herausforderungen abzuschließen. Abgerundet wird das Herbst-Update, das bisher keinen Releasetermin spendiert bekam, von den „Online Quick Matches“ und der „Online Match Lobby“, in der ihr „1 vs. 1“-Duelle gegen andere Spieler veranstalten könnt.

Neben neuen Spielertypen halten im Herbst auch die Match-Pässe Einzug in „eFootball 2022“, die sich an den Season-Pässen anderer Live-Service-Titel orientieren und die Spieler für ihre Leistung mit Inhalten wie neuen Kickern, eFootball-Coins oder besonderen Verträgen belohnen.

Weitere Details zum Herbst-Update sollen in den nächsten Wochen folgen.

