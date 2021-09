Marvel’s Guardians of the Galaxy: Termin des Preloads und Installationsgröße auf der PS5 bestätigt

Auch "Marvel's Guardians of the Galaxy" wird zu den Titeln gehören, die Vorbestellern die Möglichkeit bieten, die Daten vor dem Release herunterzuladen. Darüber hinaus wurde die Installationsgröße der PlayStation 5-Version bestätigt.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint im Oktober 2021.

Mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ nimmt die nächste beliebte Marke noch in diesem Jahr Kurs auf die Welt der Videospiele.

Der Action-Titel befindet sich bei den Entwicklern von Crystal Dynamics in Arbeit und wird im Oktober für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie nun bestätigt wurde, erhalten Vorbesteller die Möglichkeit, die benötigten Daten schon vor dem Release herunterzuladen. Der Preload-Start erfolgt demnach am 24. Oktober 2021.

So viel freier Speicherplatz wird benötigt

Darüber hinaus berichtet „PlayStation Size“, dass die PlayStation 5-Version von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ 41,24 Gigabyte an freiem Speicher belegen wird. Ein mögliches Day-One-Update käme hier allerdings noch hinzu. Hierzulande wird „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ab dem 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Wie die kreativen Köpfe von Crystal Dynamics kürzlich bestätigten, wird es sich bei Star-Lord um den einzigen spielbaren Charakter des Action-Titels handeln. Eine Design-Entscheidung, die laut Crystal Dynamics bewusst getroffen wurde, um in der Lage zu sein, die Interaktion zwischen dem Protagonisten und seinen Teammitgliedern hervorzuheben.

🚨 Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS5) ▶️ Download Size : 41.243 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : October 24

🟫 Launch : October 26 🟨 #PS5 #GOTGGame

⬜ @GOTGTheGame pic.twitter.com/KJMNTBx2E7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 1, 2021

