The King of Fighters XV: Ash Crimson im neuen Trailer vorgestellt

Heute bedachten uns die Entwickler von SNK mit einem frischen Trailer zum kommenden Fighting-Titel "The King of Fighters XV". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der spielbare Charakter Ash Crimson.

"The King of Fighters XV" erscheint Anfang 2022.

Mit „The King of Fighters XV“ geht die langlebige Fighting-Titel-Serie aus dem Hause SNK Anfang des kommenden Jahres in ihre nächste Runde.

Nachdem uns SNK in den vergangenen Wochen regelmäßig mit neuen Trailern bedachte, in denen uns die verschiedenen Charaktere vorgestellt wurden, steht ab sofort das nächste Video dieser Art bereit. In den Mittelpunkt rückt mit Ash Crimson dieses Mal ein Charakter, der Fans der Reihe bereits ein Begriff sein dürfte und zu den 39 spielbaren Kämpfern von „The King of Fighters XV“ gehört.

Der Release erfolgt 2022

Offiziellen Angaben zufolge dürft ihr euch im neuesten Ableger der Fighting-Tite-Reihe sowohl auf neue als auch klassische Charaktere freuen, die in spannenden Geschichten zusammengeführt werden sollen. „The King of Fighters XV“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am 17. Februar 2022 veröffentlicht.

Zum Thema: The King of Fighters XV: Athena Asamiya teilt in neuem Trailer aus

„Seit seinem Debüt 1994 begeistert die KOF-Kampfspielreihe die ganze Welt mit ansprechenden Charakteren und einem einzigartigen Spielsystem. Mittlerweile sind sechs Jahre seit dem letzten Titel der Reihe vergangen. Diese Zeit hat KOF XV genutzt, um sich weiterzuentwickeln und die Grafik, Systeme und Online-Erfahrung seiner Vorgänger in den Schatten zu stellen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Editionen, die pünktlich zum Release von „The King of Fighters XV“ angeboten werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV