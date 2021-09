THQ Nordic: Digitaler Showcase mit mehreren Ankündigungen zum 10. Jubiläum

Zum zehnjährigen Bestehen führt THQ Nordic einen Livestream durch, in dem neue Projekte vorgestellt werden. Das Ganze findet am 17. September um 21 Uhr statt.

THQ Nordic hat sechs neue Spiele in der Pipeline.

Der österreichische Videospielpublisher THQ Nordic feiert zehnjähriges Bestehen. Um diesen Anlass zu zelebrieren, wird am 17. September um 21 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit ein Livestream veranstaltet. Dort sollen insgesamt sechs neue Spiele angekündigt werden. Ihr könnt das Event über die Plattformen Twitch, Youtube und Steam mitverfolgen.

Die Moderation übernimmt Geoff Keighley

Die Show wird vom Gaming-Journalist Geoff Keighley moderiert, den ihr zuletzt bei der Opening Night Live gesehen habt. Darunter sollen sich ruhende Marken befinden, die in naher Zukunft wiederbelebt werden sollen. Doch auch Nachfolger zu angesagten Franchises dürft ihr erwarten.

Neben den Ankündigungen werden neue Details und Spielszenen zum Open World-RPG „Elex II“ verkündet. Auch das Computer-Rollenspiel „Expeditions: Rome“ wird thematisiert. Außerdem werden in der Pre-Show ein paar Indie-Spiele vorgestellt.

Der letzte veröffentlichte Titel von THQ Nordic war das Martial Arts-RPG „Biomutant“, das im Mai erschienen ist. Trotz durchwachsenen Bewertungen verkaufte sich das Spiel hervorragend. Die Produktionskosten wurden nach nur einer Woche wieder eingespielt.

Zur Ankündigung des Jubiläumsstreams haben die Verantwortlichen von THQ Nordic ein Video veröffentlicht, in dem sämtliche Spiele des Publishers im Schnelldurchlauf gezeigt werden. Unter anderem sehen wir Spielszenen aus „Kingdoms of Amalur: Reckoning“, „Wreckfest“, „Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom“, „Titan Quest“ und das oben erwähnte „Biomutant“.

