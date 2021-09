WRC 10: Der offizielle Trailer zum heutigen Release des Offroad-Rennspiels

"WRC 10" ist ab sofort erhältlich.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen Nacon und die Entwickler von KT Racing darauf hin, dass das Offroad-Rennspiel „WRC 10“ ab sofort erhältlich ist.

Versorgt wurden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Passend zum heutigen Release von „WRC 10“ darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und soll mit rasant geschnittenen Spielszenen Lust auf mehr machen beziehungsweise auf das Offroad-Spektakel einstimmen.

Eine verbesserte Physiksimulation für mehr Realismus

Da es sich bei „WRC 10“ um einen offiziell lizenzierten Titel handelt, dürft ihr euch zum einen über alle Teams und Fahrer der laufenden Saison freuen. Darüber hinaus warten natürlich zahlreiche Rallyes und Wertungsprüfungen auf euch, in denen ihr euer Talent am Steuer unter Beweis stellen könnt. Ebenfalls mit von der Partie ist eine verbesserte Physiksimulation, mit der die Entwickler von KT Racing für noch mehr Realismus sorgen möchte.

„Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Meisterschaft bietet WRC 10 eine brandneue Jubiläumsausgabe, vollgepackt mit neuen Inhalten und Sensationen. Erleben Sie die intensivsten Momente von 1973 bis heute! Der historische Modus von WRC 10 stellt Ihr fahrerisches Talent in 19 historischen Events auf die Probe, bei denen Sie sich an die Rennbedingungen der jeweiligen Ära anpassen müssen“, so die Verantwortlichen weiter.

Um „WRC 10“ langfristig spannend zu halten, soll das Rennspiel nach dem Release kontinuierlich durch neue Inhalte und Features bereichert werden. Versprochen werden unter anderem neue Fahrzeuge und Online-Modi.

