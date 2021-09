Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update passt Waffen an – Double XP- und kostenloses Testwochenende

Mit einem neuen Patch hat Treyarch noch einmal einige Änderungen an „Call of Duty: Black Ops Cold War“ vorgenommen und vor der Veröffentlichung des Midseason-Updates in der kommenden Woche einige Änderungen vorgenommen. Unter anderem hat man die „Season Five Moshpit“-Playlist hinzugefügt, Ein neues „Gunfight“-Turnier sowie eine aktualisierte „Throwback Moshpit“ sind auch verfügbar.

Waffenanpassungen, doppelte XP und mehr

Außerdem haben die Entwickler die TEC-9, die EM2 und doe PPSh-41 angepasst, sodass sie besser in die Spielbalance passen. Dadurch wurden die TEC-9 abgeschwächt, da sie bisher zu viel Schaden ausgeteilt hatte. Die vollständigen Patchnotes kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

Des Weiteren haben die Entwickler ein kostenloses Testwochenende sowie eine Double XP-Wochenende gestartet. Bis zum 7. September 2021 kann man Multiplayer sowie Zombie-Inhalte kostenlos ausprobieren und sich dabei auch noch doppelte Erfahrungspunkte verdienen.

Die folgenden Playlists stehen in der kommenden Woche für alle Spieler zur Verfügung:

Multiplayer

Gunfight Tournament [NEU]

Season Five Moshpit (Echelon, Slums, Drive-In) [NEU] (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Throwback Moshpit (now including Slums & Drive-In) [NEW] (Auch in Hardcore verfügbar)

(Auch in Hardcore verfügbar) Nuketown 24/7 (Auch in Hardcore verfügbar)

Double Agent: Melee

Face Off 6v6 (Auch in Hardcore verfügbar)

Party Games

Multi-Team

Zombies

Outbreak (Endless and 3 Region)

Mauer der Toten

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade 3

Dead Ops Arcade 3: First Person

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Echelon (PlayStation)

Onslaught Accelerated (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

