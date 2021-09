Ghost of Tsushima: So findet ihr alle Vater-Erinnerungen – Guide, Tipps

Mit der neuen Insel Iki verbindet "Ghost of Tsushima: Director's Cut"-Protagonist Jin Sakai sehr persönliche Erfahrungen. Einige dieser Erinnerungen könnt ihr an bestimmten Orten nacherleben und wir helfen euch dabei, sie zu finden.

"Ghost of Tsushima: Director's Cut" ist für PS4 und PS5 erhältlich.

In „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ könnt ihr mit der Insel Iki ein brandneues Gebiet erkunden. Das hält natürlich, allerlei spannende Geheimnisse und interessante Orte für euch bereit. Zu einigen hat Hauptcharakter Jin Sakai eine sehr persönliche Verbindung und wir helfen euch nachfolgend dabei, sie alle zu finden.

Was hat es mit den Erinnerungen an den Vater auf sich?

Im Laufe der Story der Erweiterung erfahren wir, dass Jin in seiner Jugend traumatische Dinge auf dem kleinen Eiland erlebte. An besonderen Plätzen könnt ihr mehr darüber herausfinden und so einige aufschlussreiche Details über euren einstigen Samurai-Krieger erfahren. Dies geschieht in Form von kleinen spielbaren Flashbacks.

Insgesamt gibt es fünf Orte auf Iki, mit denen ihr interagieren könnt, um diese Erinnerungen nachzuerleben. Den finalen Standort, also den fünften Platz, könnt ihr allerdings erst dann aufdecken, wenn ihr die vorherigen vier bereits erfolgreich abgeschlossen habt. Wir zeigen euch nun, wo sich diese genau auf Iki befinden.

Vater-Erinnerung Nr. 1

Zunächst widmen wir uns der „Erinnerung an Qualen“. Diese findet ihr im Westen der Insel zwischen dem Kemono-Pfad und dem Kidafure-Schlachtfeld.

Vater-Erinnerung Nr. 2

Die nächste Erinnerung, „Erinnerung an Kummer“, findet ihr in der nordöstlichsten Ecke der kleinen Insel. Schaut euch dafür bei den Donnerklippen gut um. Ganz in der Nähe wartet übrigens auch ein Duell auf euch.

Vater-Erinnerung Nr. 3

Haltet ihr euch von der zweiten Erinnerung aus südlich und geht die Klippe entlang, könnt ihr den nächsten Ort mit der „Erinnerung an eine Vorahnung“ kaum verfehlen.

Vater-Erinnerung Nr. 4

Südlich vom Zentrum Ikis aus findet ihr die „Erinnerung an Verständnis“. Schaut euch dafür in der Senjo-Schlucht gut um. In der Nähe dieses Platzes könnt ihr darüber hinaus auch eine Haiku-Stelle finden.

Vater-Erinnerung Nr. 5

Nachdem ihr diese vier Erinnerungen erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr den fünften Ort erreichen, an dem euch die finale Flashback-Sequenz erwartet. Sie befindet sich im Wald des listigen Jägers. Habt ihr „Erinnerung an ein unvollendetes Lied“ beendet, erhaltet ihr ein Schwert-Kit und die Trophäe „Klagelied für Kazumasa“.

Nun habt ihr alle Erinnerungen an Jins Vater erfolgreich abgeschlossen, doch natürlich hält Iki noch viele weitere interessante Orte für euch bereit. Solltet ihr bei ihnen auch etwas Hilfe gebrauchen können, werft gerne einen Blick in unseren übrigens Guides zu „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ und habt noch viel Spaß mit dem Spiel.

