God of War: Insider bestätigt Präsentation auf dem nächsten PS5-Games-Showcase

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios derzeit am neuesten Ableger der "God of War"-Reihe. Wie ein als verlässliche Quelle geltender Insider bestätigte, wird der Titel auf dem großen PS5-Games-Showcase in der nächsten Woche zu sehen sein.

"God of War": Der nächste Titel erscheint für die PS4 und die PS5.

Wie seit einer ganzen Weile bekannt ist, arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios aktuell an mehreren neuen Projekten.

Unter diesen befindet sich auch der nächste Ableger der „God of War“-Reihe, mit dem die Geschichte des 2018 veröffentlichten PlayStation 4-Exklusiv-Hits fortgesetzt wird. Aktuellen Berichten zufolge werden uns die Macher der Sony Santa Monica Studios in der nächsten Woche einen ersten Blick auf den Nachfolger ermöglichen. Wie Insider bestätigten, soll das neue „God of War“ nämlich im Rahmen des nächsten PS5-Games-Showcase präsentiert werden. Dieser findet am Donnerstag, den 9. September 2021 um 22 Uhr unserer Zeit statt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Dies bestätigte der als verlässliche Quelle geltende „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker, der in der Vergangenheit auch mit seinen Aussagen zu PlayStation-Projekten immer wieder richtig lag. Wie Baker unter Berufung auf eine anonym bleiben wollende Quelle berichtet, wird das neue „God of War“ in der Tat zu den Titeln gehören, die im Zuge des PS5-Games-Showcase zu sehen sein werden.

Unterstützt wird Nick Baker bei seinen Aussagen vom Videogames Chroncile-Redakteur Andy Robinson, der von spannenden Ankündigungen und Präsentationen spricht. Explizit bestätigen wollte er das neue „God of War“ allerdings nicht. Auch Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Sony Santa Monica Studios wollten die aktuellen Gerüchte um die bevorstehende Präsentation des nächsten „God of War“-Abenteuers bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Nächste Woche sind wir möglicherweise schlauer. Der nächste Teil der „God of War“-Reihe befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und wird aller Voraussicht nach 2022 erscheinen.

