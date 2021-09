Life is Strange True Colors: Crowd Choice-Feature für Twitch bestätigt

Square Enix hat bestätigt, dass „Life is Strange: True Colors“ über das Crowd Choice-Feature verfügt. Damit können Twitch-Streamer ihre Zuschauer live über jede wichtige Entscheidung im Spiel abstimmen lassen.

Streamer können dabei wählen, ob sie die Vorschläge der Zuschauer sehen wollen, bevor sie ihre Entscheidung treffen, oder ob sie „die volle Demokratie anbieten“ und ihre Zuschauer die Kontrolle über die Geschichte übernehmen lassen.

„Die Crowd Choice-Erweiterung bindet die Zuschauer noch stärker in das Spiel ein und gibt ihnen die Möglichkeit, über spannende Entscheidungen und wichtige Weichenstellungen abzustimmen. Das alles kann live geschehen, während das Spiel gespielt wird“, so Square Enix.

Zuschauer müssen lediglich die Twitch-Erweiterung aktivieren. Auch für Twitch-Broadcaster geht es schnell und einfach: Verbindet euer Square Enix-Mitgliederkonto mit einem unterstützten Spiel, beginnt mit dem Streaming und aktiviert den Crowd-Choice-Modus über das Menü „Live-Stream“ in den Spieleinstellungen.

Infos zur Crowd-Auswahl

Die Spieler haben wie erwähnt zwei Möglichkeiten zur Teilnahme, wobei der Broadcaster die volle Kontrolle über die Optionen und den Zeitpunkt der Abstimmung hat.

Zur Auswahl stehen:

Vollständige Demokratie: Die Zuschauer bestimmen automatisch über alle wichtigen Entscheidungen.

Die Zuschauer bestimmen automatisch über alle wichtigen Entscheidungen. Anregung: Die Zuschauerwahl wird dem Streamer mitgeteilt, bevor er eine finale Entscheidung trifft.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Steam, GeForce NOW und Google Stadia. Ebenfalls ist eine Version für die Switch geplant. Mehr zu „Life is Strange: True Colors“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: True Colors