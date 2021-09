Life is Strange True Colors in der Vorschau: Der Beginn eines neuen Kapitels

In einer Woche erscheint "Life is Strange: True Colors" im Handel, das mit Alex Chen eine neue Hauptfigur in den Mittelpunkt rückt. Wir haben bereits die 1. Episode des Titels gespielt und verraten euch, wie sie uns gefallen hat.

In wenigen Tagen erscheint mit „Life is Strange: True Colors“ der heiß erwartete neue Ableger von Square Enix‘ beliebtem Adventure-Franchise. Wir dürfen gemeinsam mit der neuen Protagonistin Alex das kleine Örtchen Haven Springs bereits erkunden und möchten euch nachfolgend unsere Eindrücke zur 1. Episode des Titels schildern. Und keine Angst, unsere finale Preview zum Game wird natürlich komplett Spoiler-frei sein.

The new girl in town

Alex Chen blickt auf herausfordernde Jahre zurück und möchte nun einen Neuanfang in der eingangs erwähnten Kleinstadt wagen. Ihr Bruder Gabe, zu dem sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, hat sie ausfindig gemacht und möchte sie in sein Leben einbinden. Unsere junge Heldin ist sichtlich nervös, doch gleichzeitig auch dezent hoffnungsvoll, als es schließlich zur lange herbeigesehnten Familienwiedervereinigung kommt.

In der Rolle von Alex wagen wir gemeinsam mit Gabe anschließend unsere ersten Schritte durch Haven Springs. Schnell wird ersichtlich, dass der Ort eine Bergbau-Vergangenheit hat und auf dieses Kapitel seiner Historie überaus stolz ist. Statuen, Plaketten und auch einige Einwohner der Stadt berichten davon. Bereits in seinen ersten Minuten baut „True Colors“ eine angenehm warme Atmosphäre auf und zeichnet die Stadt als einen glaubwürdigen Ort.

An jeder Ecke lassen sich schöne kleine Details entdecken, welche die Kleinstadt noch greifbarer machen. Darüber hinaus heißen auch die meisten anderen Einwohner, denen Alex begegnet, sie herzlich willkommen. Dabei hat das Städtchen durchaus mehr zu bieten, als man denken könnte, etwa einen kleinen Blumenladen, eine Bar und sogar einen Plattenladen, der es Alex besonders antut. Wenig verwunderlich, schließlich besitzt sie eine musikalische Ader.

Allerdings kann es natürlich nicht ewig so idyllisch bleiben und so kommt nach kurzer Zeit Alex‘ „Superkraft“ zum Vorschein: Sie kann die Emotionen ihrer Mitmenschen sehen, wenn diese besonders stark sind. Ist das der Fall, glühen sie wie eine Aura um diese Personen herum, was unsere junge Heldin schnell aus der Bahn werfen kann. Es wird schnell ersichtlich, dass sie diese Fähigkeit nicht kontrollieren kann und sich vor ihr verschließt.

I see your true colors

Spielerisch ist dies nun ein komplett neues Element, denn auf Knopfdruck können wir auf diese Gefühle reagieren und so gewissermaßen die Gedanken der Charaktere hören. Dies ist nicht nur bei bestimmten Figuren, sondern auch bei vereinzelten Objekten möglich und erfüllt auch spielerisch einen Zweck. Auf diese Weise lassen sich nicht nur zusätzliche Infos über einige Bewohner in Haven Springs sammeln, sondern ebenfalls neue Dialoge freischalten.

Alex‘ Kräfte sind eine spannende neue Facette innerhalb des „Life is Strange“-Universums, die viel Potenzial für einige spannende Handlungsverläufe bieten. Ob dieses Potenzial letztendlich jedoch auch konsequent genutzt werden wird, lässt sich derweil nach unseren ersten drei Spielstunden von „True Colors“ noch nicht einschätzen. Dafür können wir bereits sagen, dass die unsere neue Hauptfigur gut gelungen ist und schön geschrieben wurde.

Deck Nine konnte einmal mehr eine ihrer großen Stärken beweisen und zeigen, dass sie es verstehen, glaubhafte Charaktere zu erschaffen. Alex wirkt mit ihrer aufgeweckten, etwas frechen Art sehr sympathisch. Doch es wird ebenfalls klar, dass sie einiges an emotionalem Ballast mit sich herumschleppt, wie ein Blick in ihre SMS und ihr Tagebuch verraten. Wer mehr über Alex und ihre Welt erfahren möchte, darf sich auf reichlich Lesematerial freuen.

Des Weiteren verspricht der Ausflug nach Haven Springs auch spielerisch ziemlich abwechslungsreich zu werden. Neben allerlei Dialogen und versteckten Details warten ebenfalls Orte der Entspannung auf euch. Dort kann Alex die Seele baumeln lassen, die Umgebung in sich aufnehmen oder einfach nur dem Klang der Musik lauschen. Darf es doch etwas mehr Action sein, stellt euch an einen der verteilten Arcade-Automaten und geht auf Highscore-Jagd.

Kleine Restzweifel bleiben

Ihr merkt also schon: „True Colors“ hat bereits in seiner 1. Episode, die uns etwas über drei Stunden an den Bildschirm fesselte, gut beschäftigt. Haven Springs ist ein glaubhafter, abgeschiedener kleiner Ort, in dem es allerlei zu entdecken. Hinzukommt Alex als interessanter Charakter, an der wir bereits jetzt diverse potenziell spannende Facetten ausmachen können, auch abseits ihrer Kräfte. Dennoch bleiben noch kleine Restzweifel.

Die Handlung verlief beispielsweise im Auftakt des Spiels noch ziemlich vorhersehbar. Darüber hinaus lässt sich noch nicht einschätzen, wie stark die Konsequenzen unserer Entscheidungen letztendlich ausfallen und den weiteren Verlauf der Story beeinflussen werden. Zudem muss sich ebenso noch zeigen, ob die Mechanik rund um Alex‘ Kräfte über alle fünf Episoden hinweg aufregend bleiben können oder sich am Ende doch eher abnutzen wird.

