Marvel’s Avengers: Überarbeitete Content-Roadmap wird nächste Woche vorgestellt

Wie die Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, wird in der nächsten Woche die überarbeitete Content-Roadmap zu "Marvel's Avengers" vorgestellt. Diese wird sich um die Inhalte drehen, die im Laufe des Restjahres 2021 veröffentlicht werden sollen.

"Marvel’s Avengers" wird langfristig mit neuen Inhalten unterstützt.

Mit „Krieg um Wakanda“ erschien im vergangenen Monat die neueste Erweiterung zum Superhelden-Spektakel „Marvel’s Avengers“, die neue Missionen und einen weiteren spielbaren Helden in Form von Black Panther mit sich brachte.

Klammern wir den PlayStation-exklusiven Spider-Man-DLC, der noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, einmal aus, dann ist aktuell noch unklar, mit welchen Inhalten die „Marvel’s Avengers“-Community in den kommenden Monaten rechnen kann. Wie die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, wird diesbezüglich in der nächsten Woche für Klarheit gesorgt.

Inhalte für das Restjahr 2021 werden vorgestellt

So wird das Studio am kommenden Mittwoch, den 8. September 2021 eine überarbeitete Content-Roadmap veröffentlichen. Im Rahmen der aktualisierten Roadmap werden die Verantwortlichen von Crystal Dynamics laut eigenen Angaben etwas näher auf die Inhalte eingehen, mit denen „Marvel’s Avengers“ im Laufe des Restjahres 2021 versorgt wird.

Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen heißt es weiter, dass es auch ein Update zur Zukunft von „Marvel’s Avengers“ und Informationen zu den Inhalten beziehungsweise Features geben wird, die 2022 erscheinen. Die entsprechenden Details findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

