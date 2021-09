PS5 & Xbox Series X: Lieferengpässe wohl ein weiteres Jahr

Die Verfügbarkeit der PS5 wird weiterhin von der Chip-Knappheit beeinträchtigt.

Die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X sind seit dem Launch im November des vergangenen Jahres ein begehrtes Stück Hardware, das nur selten im Handel verweilt. Und bei dieser unbefriedigenden Situation wird es offenbar eine Weile bleiben.

Einen großen Einfluss auf die Engpässe hat die anhaltende Chip-Knappheit. Und wie Toshiba warnt, sollten sich die Kunden darauf einstellen, dass mit einer Entspannung der Lage erst im kommenden Jahr und darüber hinaus zu rechnen ist.

Knappheit bis mindestens September 2022

Takeshi Kamebuchi, ein leitender Mitarbeiter, der bei Toshiba für Halbleiter zuständig ist, betonte in einem Gespräch mit, dass das „Angebot an Chips bis mindestens September nächsten Jahres sehr knapp bleiben“ wird.

Und weiter: „In einigen Fällen könnten wir feststellen, dass einige Kunden bis 2023 nicht vollständig bedient werden können. Die Hersteller von Spielkonsolen gehören zu den Kunden, die am stärksten nachfragen. Und es tut mir aufrichtig leid für ihre Frustration, da keiner von ihnen zu 100 Prozent zufrieden ist.“

Die Knappheit auf dem Halbleitermarkt hat mehrere Gründe. Einerseits wurden die Lieferketten aufgrund der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr praktisch lahmgelegt, was sich noch immer auf die Herstellung von Konsolen auswirkt. Zudem steigt die Nachfrage nach Halbleitern kontinuierlich. Verbaut sind sie in Autos, Smartphones, Haushaltsgeräten und unzähligen weiteren Produkten.

Trotz der Engpässe landen hin und wieder einige Konsolen im Handel. Doch in der Regel sind die Bestände in minuten- oder sekundenschnelle vergriffen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Käufer lediglich die Absicht haben, ihre Errungenschaften auf eBay und Co mit einem Aufpreis weiterzuverkaufen. Kunden, die für Weihnachten eine PS5 in den eigenen Besitz bringen möchten, benötigen demnach Glück oder eine Menge Geld.

Falls ihr bereits eine New-Gen-Konsole von Sony besitzt: Das Unternehmen wird in der kommenden Woche einen PlayStation Showcase veranstalten, der einen Einblick in die PS5-Entwicklungen der hauseigenen Studios und der Studios von Drittanbietern geben wird. Mehr zur PS5 halten wir wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

