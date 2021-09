Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer stellt Finkas Nanobots vor

Zum Abschluss der Woche versorgte uns Ubisoft mit einem frischen Trailer zum kommenden Coop-Shooter "Rainbow Six Extraction". In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die Operatorin Finka und ihre Nanobots.

"Rainbow Six Extraction" erscheint Anfang 2022.

Anfang des kommenden Jahres wird der kooperative PvE-Shooter „Rainbow Six Extraction“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um euch den Titel näher zu bringen und euch zu verdeutlichen, mit welchen Fähigkeiten die Operatoren in die Schlacht ziehen, bedachten uns die Entwickler in den vergangenen Wochen mit entsprechenden Trailern. Ab sofort steht das nächste Video dieser Art bereit und rückt die Operatorin Finka in den Mittelpunkt, die ihre Mitstreiter mit ihren Nanobots unterstützt.

Nanobots mit aktiven und passiven Fähigkeiten

Werden Finkas Nanobots aktiviert, werden beispielsweise die Gesundheit ihrer Verbündeten erhöht, ihre Zielgeschwindigkeit verbessert oder ihr Rückstoß verringert. Gleichzeitig werden niedergeschlagene Mitglieder des eigenen Teams wiederbelebt. Wie die Entwickler weiter versprechen, wird Finka auch über aktive Nanobot-Fähigkeiten verfügen, mit denen sie gegen ihre Gegner vorgehen kann.

Zum Thema: Rainbow Six Extraction: Operator, Maps, Missionen, Gadgets, Waffen und mehr im Video

„Rainbow Six Extraction“ wird im Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen PvE-Shooter zu tun, in dem ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt und den Kampf gegen eine außerirdische Bedrohung aufnehmt.

Weitere Details und Eindrücke zum neuen Shooter aus dem Hause Ubisoft findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

