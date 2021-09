PlayStation Showcase: Steht eine große Ankündigung bevor?

Vor wenigen Tagen hatte Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben, dass man in der kommenden Woche einen großen PlayStation Showcase veranstalten wird, um mehrere PlayStation 5-Spiele vorzustellen. Darunter werden sich voraussichtlich auch einige noch unangekündigte Projekte befinden, die in den kommenden Monaten oder Jahren das Licht der Welt erblicken sollen.

Via Twitter hat auch David Jaffe, der „Twisted Metal“- und „God of War“-Schöpfer, verraten, dass er von einem PlayStation-internen Projekt erfahren hat. Seiner Meinung nach würden die Leute ausrasten, wenn sie von dem Spiel erfahren. Allerdings kann auch Jaffe nicht sagen, ob die Ankündigung dieses Projekts bereits in der kommenden Woche erfolgen wird.

Jaffe hatte in der Vergangenheit schon mehrfach bestätigt, dass er weiterhin Kontakte bei Sony hat. Konkrete Details zu entsprechenden Projekten hat er jedoch nie durchblicken lassen. Zuletzt hatte er sich mit Bloombergs Jason Schreier angelegt, da dieser den einstigen Game Director in die Bredouille brachte und ihm Worte in den Mund legte.

Selbstverständlich kann man lediglich spekulieren, welches Spiel sich hinter Jaffes positiver Aufregung verstecken könnte. Welche Marken wurden bereits längere Zeit liegen gelassen und würden die Spieler bei einer Rückkehr komplett umhauen? Habt ihr eine Idee, dann schreibt es uns in den Kommentaren!

Mehr zum Thema: PS5 – Großer Games-Showcase mit Termin und ersten Details angekündigt

Wir werden euch selbstverständlich mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden halten und euch auch von dem PlayStation Showcase berichten. Der PlayStation Showcase wird am kommenden Donnerstag, den 9. September 2021 um 22 Uhr stattfinden. Die Show kann man über YouTube, Twitch und weitere soziale Kanäle verfolgen.

Unter anderem wurde von einem Insider bereits berichtet, dass auch Sony Santa Monicas neuester „God of War“-Ableger im Rahmen des Showcases gezeigt werden soll. Somit könnte man endlich einen Blick auf das neue Abenteuer rund um Kratos und Atreus erhalten. Bisher war lediglich ein Teaser-Trailer erschienen, der versprach, dass Ragnarök kommen wird.

here’s useless tweet but if I don’t say something i will explode!!!

just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!!

— DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) September 4, 2021