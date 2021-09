PS5: Steigende Budgets von Blockbustern gefährden die Vielfalt, meint Shawn Layden

Shawn Layden, der ehemalige CEO von Sony Interactive Entertainment America.

Aufgrund seiner damaligen Tätigkeit als CEO von Sony Interactive Entertainment America gehört Shawn Layden nach wie vor zu den gefragten Gesprächspartnern der Branche.

In einem aktuellen Interview sprach Layden über die aktuelle Entwicklung der Videospiel-Industrie und wies dabei mahnend auf die immer weiter steigenden Budgets von Blockbustern hin, mit denen sich die Entwicklerstudios beziehungsweise Publisher auf kurz oder lang in eine Sackgasse dirigieren könnten. Da finanzielle Risiken irgendwann vermieden werden müssten, könnten die steigenden Budgets dazu führen, dass sich die Publisher zukünftig nur noch auf sichere Projekte verlassen. Dies wiederum hätte negativen Einfluss auf die Vielfalt.

Fokus nur noch auf etablierte Marken?

Laut Layden scheinen sich die Budgets von Blockbustern mit jeder Konsolen-Generation zu verdoppeln. Bereits auf der PlayStation 4 beliefen sich die Kosten von ausgewählten First-Party-Titeln demnach auf rund 100 Millionen US-Dollar. „Wenn wir den Anstieg der Kostenkurve nicht aufhalten können, können wir nur versuchen, das Risiko zu verringern“, erklärte er. „Das versetzt Sie in eine Position, die Ihnen Anreize für Nachfolger liefert. Was passiert, ist, dass Sie am Ende drei bis vier Silos von Spielen oder Spieltypen haben, die weiterhin existieren, während die Vielfalt verdrängt wird.“

Als Beispiel wurden jährliche Ableger wie „Call of Duty“ oder Live-Service-Spiele wie „Fortnite“ genannt, die sich mit Ingame-Käufen finanzieren. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass Layden zu seiner Zeit als CEO von Sony Interactive Entertainment America kostspielige Projekte wie „The Last of Us: Part 2“ oder „Ghost of Tsushima“ absegnete und somit nicht ganz unschuldig an der aktuellen Entwicklung der Branche sein dürfte.

Hinzukommt, dass zumindest kurzfristig nicht damit zu rechnen ist, dass die steigenden Entwicklungskosten bei Sony Interactive Entertainment negativen Einfluss auf die Vielfalt haben. Wie Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, kürzlich bestätigte, befinden sich bei Sony Interactive Entertainment und den Partnerstudios des Unternehmens aktuell 25 Exklusiv-Titel für die PlayStation 5 in Entwicklung.

Mehr als die Hälfte der besagten Projekte basieren laut Hulst auf komplett neuen Marken und versprechen zudem die eine oder andere experimentelle Spielerfahrung.

