Turbo Overkill: Brutaler Cyberpunk-Shooter mit einem ersten Trailer angekündigt

Apogee Entertainment und Trigger Happy Interactive haben einen neuen First-Person-Shooter namens "Turbo Overkill" angekündigt. Ballert euch in brutalster Art und Weise durch eine Cyberpunk-Welt!

Unter dem Namen „Turbo Overkill“ befindet sich ein „brutaler First-Person-Shooter“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam, Epic Games Store, GOG) in Entwicklung. Die Veröffentlichung haben der Publisher Apogee Entertainment und das Entwicklerstudio Trigger Happy Interactive für das nächste Jahr geplant.

Cyberpunk, Augmentierungen und eine Menge Gewalt

Der neue Shooter wurde von Klassikern wie „DOOM“, „Duke Nukem“ und „Quake“ inspiriert und soll die Spieler in eine beeindruckende Cyberpunk-Ästhetik eintauchen lassen. In der Rolle des halbmetallenen, halbmenschlichen und halbverrückten Johnny Turbo wird man sich gegen die feindliche KI Syn und ihre Armee augmentierter Handlanger in die Schlacht stürzen. Dabei stehen einem selbst versteckte Armraketen und eine Kettensäge, die aus der Wade hervorkommt, zur Verfügung.

Mit „Hero Time“ wird man eine neue Form der Zeitlupe nutzen können, während man mit Wallruns und Ausweichmanövern eine enorme Geschwindigkeit aufbauen kann. Man wird rutschen, Gegner aufschlitzen und Bossgegner mit kritischen Schäden zurücklassen, wobei man auch auf die Dächer fliegender Autos springen und sie zur Fortbewegung nutzen kann. Selbstverständlich werden auch einige wahnwitzige Waffen in „Turbo Overkill“ zur Verfügung stehen, die einem in den zwei Dutzend Stages unter die Arme greifen sollen.

Ein offizieller Ankündigungstrailer gewährt uns bereits einen Blick auf „Turbo Overkill“:

