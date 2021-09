Assassin’s Creed Valhalla: Albtraum-Schwierigkeitsgrad und mehr im neuen Update

"Assassin’s Creed Valhalla" bekommt einen neuen Schwierigkeitsgrad spendiert.

Wie die Entwickler von Ubisoft bekannt gaben, wird es mit der Unterstützung des Action-Rollenspiels „Assassin’s Creed Valhalla“ schon in Kürze weitergehen.

So steht ein neues kostenloses Update in den Startlöchern, das bisher allerdings keinen konkreten Releasetermin spendiert bekam. Allerdings nannten die Verantwortlichen erste Details zu den gebotenen Inhalten beziehungsweise Features und wiesen darauf hin, dass der neue Schwierigkeitsgrad „Albtraum“ ein Bestandteil des nächsten Updates sein dürfte. Dieser wird sich an Spieler richten, die in „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände sowie drei frische Fähigkeiten, zu denen abgesehen von der Tatsache, dass möglicherweise ein Kurzschwert mit von der Partie ist, allerdings keine konkreten Details genannt wurden. Selbiges gilt für die drei neuen Karten, mit denen die „River Raids“ aufgepeppt werden.

Wann mit der Veröffentlichung weiterer Details oder gar des Updates an sich zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Allzu lange dürfte es aber wohl nicht mehr dauern. „Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

We can’t give everything away just yet, but the upcoming game update may or may not include:

🤫 3 new River Raids maps

🤫 Nightmare combat difficulty

🤫 3 new abilities

🤫 New weapons and gear (did someone say short sword?)#AssassinsCreed pic.twitter.com/90NTQx1CIE

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 4, 2021