F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: Launch-Trailer zum morgen erscheinenden Metroidvania veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Bilibili und das TiGames haben bereits den offiziellen Launch-Trailer zu dem in Kürze erscheinenden Metroidvania „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ veröffentlicht. Somit kann man noch einmal einen letzten Eindruck von dem Abenteuer erhalten, das bereits am morgigen 7. September 2021 in einer digitalen Form für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen wird.

Zurück in den Kampf für einen Freund

Nachdem die Tiere von Torch City vor sechs Jahren im Widerstandskrieg von einer Roboterlegion besiegt wurden, hat sich der frühere Widerstandskämpfer Rayton im Untergrund versteckt gehalten. Als ein Freund festgenommen wurde, hatte er jedoch keine Wahl. Er legte seine riesige Metallfaust an und zog in den Kampf gegen seine Gegner. Allerdings wird er sich in Kürze in einem Wirbelsturm der Verschwörungen wiederfinden, die die Legion, den Widerstand und die Rattenbande betreffen.

In „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ werden mehr als ein Dutzend einzigartiger Gebiete zur Verfügung stehen, die die Spieler mit Kämpfen, Rätseln und Sprungeinlagen beschäftigen sollen. Dabei werden auch zahlreiche versteckte Räume, Geheimpassagen und Abkürzungen geboten, die auch belohnende Herausforderungen umfassen. Im Kampf kann man stets zwischen drei Waffen hin- und herwechseln, die jeweils eigene Kampfstile ermöglichen.

Bei Interesse kann man in unserer Themenübersicht bereits weitere Nachrichten zu „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ entdecken. Hier ist der offizielle Launch-Trailer:

