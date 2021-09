Forspoken: Frische Details und Eindrücke bereits in Kürze?

Allem Anschein nach dürfen wir uns bald über frisches Gameplay oder neue Details zum ambitionierten Rollenspiel "Forspoken" freuen. Darauf deutet zumindest ein kürzlich abgesetzter Instagram-Beitrag von Ella Balinska hin, die in "Forspoken" in die Rolle der Protagonistin Frey Holland schlüpfen wird.

"Forspoken" erscheint 2022.

Neben „Final Fantasy XVI“ entsteht bei Square Enix aktuell das Rollenspiel „Forspoken“, das sowohl mit seiner faszinierenden Spielwelt als auch dem unverbrauchten Gameplay punkten soll.

Nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um „Forspoken“ wurde, könnten uns schon in Kürze frische Eindrücke und Details zum Fantasy-Abenteuer ins Haus stehen. Dies lässt zumindest ein entsprechender Instagram-Beitrag von Ella Balinska vermuten, in dem es kurz und knapp heißt: „Forspoken Content Pending“. Im Rollenspiel aus dem Hause Square Enix wird Balinska bekanntermaßen in die Rolle der Hauptdarstellerin Frey Holland schlüpfen.

Präsentation auf dem nächsten PS5-Games-Showcase?

Einen konkreten Termin nannte Balinska nicht. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sie sich auf den großen PS5-Games-Showcase in dieser Woche beziehen könnte. Dieser findet am kommenden Donnerstag, den 9. September 2022 um 22 Uhr unserer Zeit statt und soll genutzt werden, um uns diverse Titel vorzustellen, die sich aktuell für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Offiziell bestätigt wurde der Auftritt von „Forspoken“ im Rahmen des Events bisher jedoch nicht. Das vielversprechende Rollenspiel befindet sich bei Square Enix‘ internem Studio Luminous Productions in Arbeit und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im nächsten Jahr für die PlayStation 5 veröffentlicht.

