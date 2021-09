Shawn Layden: Darum ist der ehemalige PlayStation-Leiter zurückgetreten

In einem Interview mit Bloomberg sprach der ehemalige Leiter der PlayStation Studios über den Grund für seinen Rücktritt. Seiner Aussage zufolge sah er seine Mission bei Sony Interactive Entertainment als erfüllt an und wollte daher auf dem Höhepunkt seiner Karriere abtreten.

Shawn Layden war unter anderem als Oberhaupt der PlayStation Studios tätig.

Vor rund zwei Jahren wurde überraschenderweise der Rücktritt von Shawn Layden bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Chef der PlayStation Studios, dessen Nachfolge der Niederländer Hermen Hulst übernahm.

Ein Grund dafür wurde nicht genannt. In einem aktuellen Bloomberg-Interview sprach Layden jetzt offen über seinen Ausstieg bei Sony Interactive Entertainment: „Es ist eine Tätigkeit für junge Leute. Ich habe gespürt: Das ist ein guter Zeitpunkt, um mein Vermächtnis zu besiegeln.“

Der einstige PlayStation-Manager wollte am Höhepunkt seiner Karriere abtreten und glaubt, damit den richtigen Moment erwischt zu haben. Er wies darauf hin, dass er mit Titeln wie „Horizon Zero Dawn“ und „God of War“ an den bestbewerteten Spielen des Jahrzehnts beteiligt war.

„Das schien ein guter Zeitpunkt zu sein, um von der Spitze abzutreten und einer anderen Generation zu erlauben, die PlayStation 5 auf den Markt zu bringen“, erklärte Layden.

Zerwürfnis mit Jim Ryan?

Laut damaligen Gerüchten ist es zu einem Machtkampf zwischen ihm und PlayStation-CEO Jim Ryan gekommen. Darauf ist Layden nicht näher eingegangen und betonte: Ich glaube, ich habe mir die Zeit genommen, als ich es für richtig hielt. Und ich könnte nicht glücklicher sein.“

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Shawn Layden über das Budget von zukünftigen Videospielproduktionen. Unter anderem teilte er mit, dass sich die Produktionskosten in der aktuellen Konsolengeneration auf bis zu 200 Millionen US-Dollar erhöhen werden.

Seine neue Tätigkeit bezeichnet Layden als seinen „dritten Akt“. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass er sich der Streamline Media Group angeschlossen hat. Dieses Videospielunternehmen berät er bei der Ausrichtung der globalen Strategie für zukünftige Projekte.

