Call of Duty Vanguard: Multiplayer-Enthüllung heute im Livestream

Am heutigen Abend wird der Multiplayer von "Call of Duty Vanguard" enthüllt. Dank eines Livestreams könnt ihr die Enthüllung im heimischen Wohnzimmer verfolgen.

Die Vollversion von "Call of Duty Vanguard" kommt im November auf den Markt.

Die Enthüllung von „Call of Duty Vanguard“ erfolgt einmal mehr in Etappen. Nachdem kürzlich ein Blick auf die Kampagne des Shooters geworfen werden konnte, erfolgt heute die Vorstellung des Multiplayer-Parts. Der entsprechende Livestream startet um 19 Uhr unserer Zeit und kann auf Youtube verfolgt werden. Den Player haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Show wohl 30 Minuten lang

Wie lange die Premiere des Multiplayers von „Call of Duty Vanguard“ dauern wird, lässt sich der Ankündigung nicht entnehmen. Allerdings gibt es einen Hinweis. Denn um 19:30 Uhr fällt lautdas Embargo für die Vorschauberichte, sodass von einer rund 30-minütgen Show ausgegangen werden kann. Laut seiner weiteren Aussage sei unter anderem mit einem Trailer und einigen Entwicklergesprächen zu rechnen.

Hinzu kommen voraussichtlich einige Gameplay-Szenen, die hin und wieder eingeblendet werden. Wenig später dürften längere Gameplay-Impressionen auf Youtube und Co auftauchen.

Beta startet am Wochenende

Falls ihr lieber selbst spielen möchtet: Am Wochenende startet die Beta von „Call of Duty Vanguard“ in die erste Runde. In einer vorangegangenen Meldung sind die einzelnen Termine zusammengefasst. Einen Vorabzugang erhalten vom 10. und 13. September 2021 Vorbesteller auf PS4 und PS5. Vom 16. bis 17. September läuft die Early-Access-Phase auf Xbox und PC. Die Open Beta wird bis zum 20. September 2021 veranstaltet.

So erhaltet ihr den Vorabzugang: Vorbesteller der Disk-Version von „Call of Duty Vanguard“ bekommen einen Code, den sie im Online-Store der jeweiligen Plattform einlösen können. Fällt die Wahl auf die Digital Edition des Shooters, müssen keine Codes eingegeben werden. Die Freischaltung der Beta erfolgt automatisch.

Die Vollversion von „Call of Duty Vanguard“ wird am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Weitere Einzelheiten zum Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der Stream zur Multiplayer-Enthüllung:

