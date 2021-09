Gran Turismo Sport: Neues Update zum PS4-Rennspiel in dieser Woche

"Gran Turismo Sport" bekommt in dieser Woche ein neues Update spendiert.

Auch wenn der interne Fokus mittlerweile auf „Gran Turismo 7“ liegen dürfte, haben die Entwickler von Polyphony Digital „Gran Turismo Sport“ keineswegs vergessen.

Stattdessen kündigte das Studio nun an, dass sich die „Gran Turismo Sport“-Community in dieser Woche auf ein neues Update freuen darf. Details zu neuen Inhalten und möglichen Verbesserungen, die mit dem Update Einzug in das PlayStation 4-exklusive Rennspiel halten, wurden bisher nicht genannt. Allerdings gab Polyphony Digital bekannt, dass das besagte Update am kommenden Donnerstag, den 9. September 2021 veröffentlicht wird.

Präsentation von Gran Turismo 7 am Donnerstag?

Am gleichen Tag findet bekanntermaßen der große PS5-Games-Showcase statt, den Sony Interactive Entertainment nutzen möchte, um uns ausgewählte PS5-Spiele zu präsentieren. Spekuliert wird, dass sich darunter auch „Gran Turismo 7“ befinden könnte, das nach dem aktuellen Stand der Dinge im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Somit könnte das neue Update zu „Gran Turismo Sport“ passend zur möglichen Präsentation von „Gran Turismo 7“ veröffentlicht werden und die eine oder andere Überraschung bieten. Denkbar wäre allerdings auch, dass der Termin des Updates ein simpler Zufall ist.

Spätestens am Donnerstag sind wir schlauer.

