Horizon Forbidden West: Gratis-Upgrade sorgt für Ersparnis und Kritik

"Horizon Forbidden West" erscheint erst 2022.

Nach reichlich Kritik gab Sony am Wochenende bekannt, dass „Horizon Forbidden West“ von einem Gratis-Upgrade profitieren wird. Spieler, die zuerst die PS4-Version des Titels erwerben, können das Abenteuer mit allen New-Gen-Verbesserungen ebenfalls auf der PS5 nutzen.

Dabei handelt es sich um eine Upgrade-Möglichkeit, die wenige Tage zuvor noch nicht vorgesehen war. Am vergangenen Donnerstag verwies Sony zunächst darauf, dass Spieler, die „Horizon Forbidden West“ sowohl auf der PS4 als auch in der aufgewerteten Version auf der PS5 in Angriff nehmen möchten, zur 89,99 Euro teuren Deluxe Edition greifen müssen, was – wie wir nun wissen – hinfällig ist.

Der nächste Aufreger

Doch nach der Korrektur am Wochenende gab es den nächsten Aufreger. So wurde recht schnell deutlich, dass Sony zwar ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version anbieten möchte, aber die Preise der PS4- und PS5-Versionen nicht angeglichen wurden. Damit ergibt sich für informierte Käufer eine Ersparnis, die wohl nicht berücksichtigt wurde.

Denn kauft ihr die PS4-Version von „Horizon Forbidden West“ und aktualisiert das Spiel mit dem Gratis-Upgrade auf die PS5-Fassung, zahlt ihr für die New-Gen-Version am Ende 69,99 Euro. Die reine PS5-Version des Spiels kostet hingegen 79,99 Euro.

Das heißt, dank der Ankündigung des Gratis-Upgrades sparen PS5-Spieler beim Umweg über die PS4-Version ganze zehn Euro. Kritik kam dennoch auf, da Käufer der reinen PS5-Version nun „mehr blechen müssen“, was künftig allerdings bei allen First-Party-Spielen der Fall sein wird.

Die Preisdifferenz bleibt euch erhalten: Laut Sony wird für alle neuen Spiele, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden, eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit angeboten, die mit 10 Euro zu Buche schlägt. Das entspricht der Preisdifferenz wischen den PS4- und PS5-Versionen, die in der Regel 69,99 bzw. 79,99 Euro kosten werden.

Aktuelle Meldungen zu Horizon Forbidden West:

Im Fall von „Horizon Forbidden West“ ist es zumindest denkbar, dass Sony den Preis der PS5-Version bis zum Launch nach unten korrigieren wird. Reichlich Zeit bleibt dem Unternehmen noch. Denn der Launch des Spiels erfolgt erst am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4. Unsere bisherigen Meldungen zum Guerrilla Games-Titel sind in unserer „Horizon Forbidden West“-Übersicht zusammengefasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West