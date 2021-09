inFamous: Ein weiterer Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung

Arbeitet Sucker Punch an einem neuen "inFamous"-Titel?

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, findet am Donnerstag dieser Woche ein großer PS5-Games-Showcase statt, auf dem ausgewählte PS5-Titel präsentiert werden sollen.

Man muss sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorherzusagen, dass auch die eine oder andere Neuankündigung mit von der Partie sein wird. Wie der der als verlässliche Quelle geltende Insider und „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker am vergangenen Wochenende andeutete, könnte sich unter den Neuankündigungen unter anderem ein neuer „inFamous“-Titel von Sucker Punch befinden.

Dies sollen ihm zumindest mehrere Quellen bestätigt haben. Auch wenn Nick Baker darauf hinwies, dass es ihm nicht gelang, die Gerüchte zu verifizieren, könnten sich die Hinweise auf ein neues „inFamous“ derzeit verdichten. Wie festgestellt wurde, wurde die offizielle Website beziehungsweise Domain bereits Ende Juni 2021 einem Update unterzogen.

Da die Domain ohne ein Update erst im August 2022 verfallen, wird spekuliert, dass wir es hier mit mehr als nur einer simplen Vorsichtsmaßnahme zu tun haben. Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um die Rückkehr von „inFamous“ bisher nicht äußern.

Möglicherweise erfahren wir am Donnerstag Abend mehr.

