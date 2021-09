Kingdoms of Amalur: „Fatesworn“-DLC in der finalen Phase der Produktion

"Kingdoms of Amalur: Reckoning" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Als die Verantwortlichen von THQ Nordic die Rollenspiel-Neuauflage „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ seinerzeit ankündigten, wurde unter dem Namen „Fatesworn“ auch eine Download-Erweiterung bestätigt.

Zum Leidwesen der Community wurde es um diese in den vergangenen Monaten recht still. Erst jetzt lieferte uns THQ Nordic ein Status-Update und wies darauf hin, dass sich die Arbeiten an der Erweiterung in der finalen Phase befinden. Wann mit der Präsentation erster Gameplay-Szenen oder gar dem Release von „Fatesworn“ zu rechnen ist, steht aber weiter in den Sternen.

Mit „Gale Crossing“ wurde im Rahmen des aktuellen Status-Updates zumindest ein erster Schauplatz vorgestellt. Zu diesen führen die Entwickler aus: „Vor Jahrhunderten war Gale Crossing ein fester Halt auf der geschäftigen Handelsroute, die als Sativa Road bekannt ist, eine tückische Passage über die Berge, die Wohlstand und Industrie in eine Region brachte, die einst als unbewohnbar galt.“

„Aber alle guten Dinge müssen ein Ende haben. Nach einer Reihe katastrophaler Auslandskriege fiel der Preis für Sativa Fiber dramatisch, verwüstete die Sativa-Industrie und nahm der Region die Bedeutung als Quelle dieses einst so wertvollen Reagenzes ab. Trotz dieser Tragödien bleibt Gale Crossing ein wichtiger Knotenpunkt für Reisende, die hoffen, sicher durch die Eldrith-Berge zu gelangen“, heißt es weiter.

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich.

