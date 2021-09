Marvel’s Midnight Suns: Kampfsystem heute im Livestream

Die Veröffentlichung von "Marvel’s Midnight Suns" lässt bis 2022 auf sich warten.

Ende der vergangenen Woche konnten wir einen Blick auf erstes Gameplay-Material aus dem kommenden „Marvel’s Midnight Suns“ werfen. Allerdings war es nur der Anfang der Präsentationsreihe, denn die nächsten Spielszenen folgen schon am heutigen Abend.

„Wenn du schon lange darauf gewartet hast, einen Blick auf das taktische Kampfsystem von Marvel’s Midnight Suns zu werfen, hat das Warten nun ein Ende“, schreiben die Macher in einem Tweet. Denn schon heute könnt ihr einen epischen Kampf zwischen zwei „eingeschworenen Feinden“ erleben.

Die Präsentation erfolgt im Rahmen eines Streams, den ihr live verfolgen könnt. Einschalten müsst ihr dafür am heutigen Abend um 20:30 Uhr. Die Ausstrahlung soll auf dem Youtube-Kanal von „Marvel’s Midnight Suns“ erfolgen.

If you’ve been waiting to get a good look at Marvel’s Midnight Suns‘ tactical combat system, the wait is almost over. In just one day, watch the epic battle between these sworn enemies.

Tune in on September 7 at 11:30AM PT to watch the epic fight 👉 https://t.co/P5geSJiTjr pic.twitter.com/mKQHgliVCU

— Marvel’s Midnight Suns (@midnightsuns) September 6, 2021