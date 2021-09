Mass Effect 5: Könnte zur Unreal Engine zurückkehren – Update

Update: Der Journalist Jeff Grubb legte noch einmal nach und betonte, dass mit „Mass Effect 5“ nicht allzu bald gerechnet werden sollte. Erst 2023 werde die Produktion Fahrt aufnehmen.

„Derzeit ziehen EA und BioWare wirklich alle Möglichkeiten für Mass Effect 5 in Betracht. Und ein technischer Direktor ist wichtig, um diesen Prozess zu überwachen. Das Unternehmen möchte die visuelle Technologie der nächsten Generation einsetzen. Und bis 2023, wenn die Entwicklung von Mass Effect 5 in vollem Umfang beginnt, könnte Frostbite weit hinter Unreal liegen“, so Grubb in einem Folge-Tweet.

Meldung vom 6. September 2021: Im letzten Jahr hatten Electronic Arts und BioWare mit einem kurzen Teaser-Trailer bestätigt, dass sie an einem neuen „Mass Effect“ arbeiten. Da die Veröffentlichung noch weit entfernt ist, sind auch nicht allzu viele Details zu dem Projekt bekannt. Allerdings könnte ein neues Detail in einer Stellenanzeige aufgetaucht sein.

Wechsel ist noch nicht fix

BioWare sucht nach einem neuen Franchise Technical Director, der am besten auch Erfahrungen mit der Unreal Engine 4 haben soll. Dies könnte darauf hindeuten, dass das nächste „Mass Effect“ auf die Unreal Engine statt der Frostbite Engine setzen wird. Nachdem „Dragon Age: Inquisition“, „Mass Effect: Andromeda“ und „Anthem“ mit der Frostbite erschaffen wurden, könnte BioWare zur Unreal Engine zurückkehren.

Auch GamesBeat-Redakteur Jeff Grubb möchte aus mehreren Quellen erfahren haben, dass dies tatsächlich eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit für das nächste „Mass Effect“ sei. Eine finale Entscheidung soll jedoch noch nicht getroffen worden sein. Dementsprechend wird die Zeit zeigen, welche Engine BioWare für das kommende Abenteuer nutzen wird.

Mehr zum Thema: Mass Effect – Erster Teaser-Trailer mit Hinweis auf Shepard

Im vergangenen Jahrzehnt setzte Electronic Arts auf die Verwendung der Frostbite Engine, die ursprünglich von DICE für die „Battlefield“-Reihe erschaffen wurde. Neben den BioWare-Spielen wurden auch Reihen wie „FIFA“, „Madden NFL“, „Need for Speed“ und zuletzt „NHL“ mit der Frostbite umgesetzt. Jedoch scheint sich der Publisher nach den Erfolgen von „Apex Legends“ und „Star Wars: Jedi Fallen Order“ der Verwendung anderer Engines zu öffnen.

Sobald weitere Informationen zu „Mass Effect“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: WCCFtech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mass Effect