PlayStation Showcase: Resistance statt Alan Wake?

Kommt "Resistance" zurück?

Das von Insomniac Games entwickelte „Resistance 3“ feiert in Europa am 9. September 2021 das zehnjährige Jubiläum, was für Gerüchte und Spekulationen sorgte. Denn es ist der Tag, an dem der große PlayStation Showcase stattfinden wird. Kommt es während der Veranstaltung vielleicht zur Ankündigung eines neuen Spiels der Reihe?

Während die Bestätigung weiterhin aussteht und ihr nicht euer Geld darauf verwetten solltet, verdeutlicht eine Botschaft von Insomniac Games, dass die Reihe zumindest nicht vergessen wurde. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des US-Launchs von „Resistance 3“ brachte das Unternehmen, der an den inzwischen in die Jahre gekommenen PS3-Titel erinnert.

Viele Fans dürften jubeln, wenn Insomniac Games in dieser Woche ein neues „Resistance“-Spiel ankündigen würde. Allerdings ist diese Annahme höchst unwahrscheinlich, da das Unternehmen mittlerweile mit anderen Marken beschäftigt ist, darunter „Spider-Man“. Eine „Resistance Collection“ könnte allerdings im Bereich des Möglichen sein.

Erst kürzlich sickerte durch, dass „Resistance 4“ tatsächlich in Arbeit war, aber von Sony abgelehnt wurde. Den Berichten zufolge gab es seinerzeit mit „Resistance 4“, „Killzone: Shadow Fall“, „Horizon: Zero Dawn“, „Days Gone“ und „The Last of Us“ einfach zu viele geplante First-Party-Titel, die sich einem postapokalyptischen Setting widmeten.

Kein Alan Wake auf der PlayStation Show?

An anderer Stelle wurde gemunkelt, dass es im Zuge der PlayStation Show zu keiner Ankündigung von „Alan Wake“ kommen wird. Zuvor tauchten erneut Hinweise auf eine Remastered-Version des Titels auf.

Doch sofern wir den Hinweisen mehrerer Leaker und Insider, darunter Direct-Feed Games und Andy Robinson, glauben können, handelt es sich um kein Spiel für den PlayStation Showcase.

Fest steht zumindest: Im Rahmen des am Donnerstag stattfindenden PlayStation Events möchte Sony über die Spiele sprechen, die in absehbarer Zeit für die PS5 auf den Markt kommen werden. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Präsentation nicht zur Vorstellung des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR 2.0 genutzt wird.

Wenn ihr wählen müsstet: Würdet ihr auf dem PlayStation Showcase lieber „Alan Wake“ oder „Resistance“ sehen?

