Dontnod Entertainment: Entwickler können ab sofort dauerhaft im Home-Office arbeiten

Wie Dontnod Entertainment in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, können die Angestellten des Studios zukünftig selbst entscheiden, ob sie klassisch in den Büros von Dontnod Entertainment arbeiten oder ihren Aufgaben aus dem Home-Office heraus nachgehen möchten. Hiervon versprechen sich die Verantwortlichen unter anderem eine gesündere Work-Life-Balance.

Dontnod Entertainment unterstützt die Arbeit im Home-Office.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken waren die Entwickler und Publisher in der Vergangenheit dazu gezwungen, in das Home-Office umzuziehen und aus diesem heraus zu agieren.

Da mit dem Fortschritt der Impfkampagne in den vergangenen Monaten in vielen Bereichen wieder so etwas wie Normalität einkehrte, kehren immer mehr Mitarbeiter der internationalen Studios in ihre Büros zurück. Wie die Verantwortlichen von Dontnod Entertainment in einem aktuellen Statement bekannt gaben, überlasst das französische Studios seinen Mitarbeitern die Wahl, ob sie in die Büros zurückkehren oder weiterhin im Home-Office arbeiten möchten.

Einsatz für eine bessere Work-Life-Balance

„Obwohl vor der Gesundheitskrise einige Überlegungen angestellt wurden, haben wir erkannt, dass die Arbeit von zu Hause aus für manche Menschen eine geeignetere Arbeitsform ist, da sie eine ihren Bedürfnissen angepasste Work-Life-Balance bietet“, so Dontnod Entertainment. „Wir haben das FROG-Programm (Fully Remote Organization) entwickelt, um unabhängig vom bevorzugten Modus die besten Arbeitsbedingungen zu bieten.“

Weiter wies das Studio darauf hin, dass es die Übernahme des FROG-Modells den Verantwortlichen ermöglichen wird, bei der Besetzung neuer Rollen vielfältiger zu Werke zu gehen. Das Dontnod-Büro in Montreal beispielsweise wird nun Mitarbeiter von überall in Quebec einstellen, während beim Dontnod-Büro in Paris zukünftig passende Bewerber aus ganz Frankreich anheuern können.

