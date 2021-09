In Sound Mind: Das Horror-Abenteuer im neuen Gameplay-Trailer präsentiert

Ende des Monats wird der ungewöhnliche Horror-Titel "In Sound Mind" für die Konsolen und den PC. Um euch das Abenteuer noch einmal schmackhaft zu machen, wurde kurz vor dem Release ein frischer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

"In Sound Mind" erscheint Ende September 2021.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist der Horror-Titel „In Sound Mind“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Ende des Monats vorgesehen.

Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen und euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „In Sound Mind“ auf euch zukommt, stellten die Entwickler von We Create Stuff und der Publisher Modus Games heute einen neuen Gameplay-Trailer bereit. Dieser bringt es auf eine Laufzeit von mehr als drei Minuten und geht ausführlich auf die Geschichte, die Welt und die spielerische Umsetzung von „In Sound Mind“ ein.

Ein Horror-Abenteuer mit unvorhersehbaren Gefahren

In „In Sound Mind“ erwacht ihr im Gang eines unbekannten Gebäudes, in der die Umgebung eigenständig agiert. Dabei trefft ihr auf die Opfer einer experimentellen Therapie und begebt euch auf die Suche nach Antworten. Dabei taucht immer wieder eine schwarze Katze auf, die offenbar ihre ganz eigenen Pläne verfolgt.

Zum Thema: In Sound Mind: Gameplay-Video zeigt das zweite Kapitel des Psycho-Thrillers

„In Sound Mind“ versteht sich als ein Horror-Titel, der in der First-Person-Perspektive gespielt wird und dabei mit frenetischen Rätseln, einzigartigen Boss-Kämpfen sowie einem exklusiven Soundtrack The Living Tombstone punkten soll.

Während die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und der PC am 28. September 2021 mit „In Sound Mind“ versorgt werden, ist Nintendos Switch zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe.

