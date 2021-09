Marvel’s Avengers: Spider-Man, erster Raid und weitere Inhalte erscheinen noch 2021

Im Rahmen der aktualisierten Roadmap bestätigten die Entwickler von Crystal Dynamics noch einmal, dass der Spider-Man-DLC zu "Marvel's Avengers" noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Selbiges gilt für den ersten Raid, der in zwei unterschiedlichen Versionen Einzug hält.

"Marvel's Avengers": Der erste Raid erscheint noch 2021.

Bereits vor einigen Monaten kündigten Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics einen Spider-Man-DLC zu „Marvel’s Avengers“ an, der exklusiv auf den PlayStation-Plattformen angeboten wird.

Nachdem kürzlich versprochen wurde, dass der freundliche Netzschwinger von nebenan definitiv noch 2021 den Weg ins Spiel finden wird, wurde das Ganze im Rahmen einer aktualisierten Content-Roadmap noch einmal untermauert. Erscheinen soll der besagte DLC demnach im Herbst beziehungsweise Winter. Mit weiteren Details zum Spider-Man-DLC ist laut Entwicklerangaben in den kommenden Wochen zu rechnen.

Der erste Raid, ein höheres Power-Level-Cap und mehr

Ebenfalls im Herbst oder Winter soll der erste Raid Einzug in die Welt von „Marvel’s Avengers“ halten und spielerisch für frischen Wind sorgen. Der besagte Raid wird in den beiden Versionen „Standard“ (Power-Level 150-160) und „Elite“ (Power-Level 160-175) zur Verfügung stehen und neben wertvollen Belohnungen neue Gegner in Form der sogenannten Echoes mit sich bringen.

Zu den weiteren Änderungen gehören eine Erhöhung der maximalen Power-Level-Grenze oder Verbesserungen bei der Aufrüstung von Ausrüstung wie die Möglichkeit, epische, legendäre und exotische Ausrüstung auf Stufe 100 weiter zu verbessern. Auch werden uns neue Möglichkeiten, an kosmetische Inhalte beziehungsweise entsprechende Belohnungen zu gelangen, diverse Qualitiy-of-Life-Verbesserungen sowie Performance-Optimierungen in Aussicht gestellt.

Weitere Details zu diesen Themen möchten die Verantwortlichen von Crystal Dynamics nennen, wenn sich die jeweiligen Updates beziehungsweise Features ihrer Veröffentlichung nähern.

