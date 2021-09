MechWarrior 5 Mercenaries: Erscheint im September für PS5 und PS4

Der Publisher Sold Out und der Entwickler Piranha Games werden "MechWarrior 5: Mercenaries" am 23. September für PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlichen.

"MechWarrior 5: Mercenaries" erobert die PS5.

BattleTech hat angekündigt, dass „MechWarrior 5: Mercenaries“ in Kürze für PS4 und PS5 erscheinen wird. Die von Piranha Games entwickelte Fortsetzung kommt am 23. September 2021 zusammen mit dem „Heroes of the Inner Sphere“-DLC auf Sonys Konsolen.

Die Ankündigung erfolgte auf dem offiziellen PlayStation Blog in einem Beitrag von Piranhas Senior Community Manager Daeron Katz. Darin heißt es: „Das Entwicklerteam von Piranha Games ist schon sehr gespannt darauf, wie sich MechWarrior 5: Mercenaries beim PlayStation-Debüt schlagen wird.“.

DualSense-Features werden unterstützt

Das Basisspiel profitiert laut Katz von mehr als einem Jahr zusätzlicher Entwicklungsarbeit und ist „vollgestopft mit tonnenweise Gameplay-, System- und Lebensqualitätsverbesserungen“. Die PS5-Version des Spiels wird zugunsten des DualSense-Controllers außerdem die adaptiven Trigger und ein erweitertes haptisches Feedback unterstützen.

Außerdem umfasst die PlayStation-Version von „MechWarrior 5: Mercenaries“ eine Reihe neuer Gameplay-Funktionen, darunter die Möglichkeit, während einer Mission zwischen den KI-Lance-BattleMechs zu wechseln.

„Bei der Erstveröffentlichung konnten die Spieler nur den Haupt-BattleMech steuern. Dieses scheinbar kleine Update hat GROSSE Auswirkungen, da es Spielern erlaubt, sofort und jederzeit zwischen all ihren verbündeten BattleMechs hin- und herzuwechseln und volle Kontrolle über sie zu übernehmen“, so Kaz weiter.

„MechWarrior 5“ wurde ursprünglich im Jahr 2019 als Epic Store-Exklusivtitel veröffentlicht. Das Spiel erschien im Mai 2021 zudem auf Steam. Gleichzeitig wurden die Xbox Series X/S- und Xbox One-Versionen auf den Markt gebracht. Die komplette Ankündigung von Daeron Katz findet ihr auf dem PlayStation Blog. Im Epic Games-Store könnt ihr euch zudem die offizielle Spielbeschreibung anschauen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu .