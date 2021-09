PS5 Pro: Neues Modell mit 8K angeblich 2023/2024 – Gerücht

Eine PS5 Pro und ein überarbeitetes Modell der Xbox Series S sollen kommen. Das möchte zumindest ein Youtuber erfahren haben, der seine recht wackeligen Erkenntnisse in einem Video teilt.

Die PS5 nähert sich gemächlich dem ersten Geburtstag, was die ersten Rufe nach einem Pro-Modell ertönen lässt. Tatsächlich könnte Sony in der Mitte der Generation wieder für ein Upgrade sorgen, um die in der Regel recht langen Lebenszyklen zu verkürzen.

Während nicht davon auszugehen ist, dass Sony in absehbarer Zeit über eine PS5 Pro sprechen wird, möchte ein Youtuber erste Details zur Upgrade-Hardware erfahren haben. Laut seiner Aussage wird die neue Konsole wahrscheinlich Ende 2023 oder 2024 auf den Markt gebracht und mit einem Preis von 600 bis 700 US-Dollar durchstarten.

Angeblich möchte sich Sony mit der PS5 Pro im Premium 4K/8K-Gaming-Segment etablieren. Zweifel sind an dieser Stelle angebracht. Immerhin haben selbst die aktuellen New-Gen-Konsolen regelmäßig Schwierigkeiten, eine native 4K-Auflösung mit stabilen 60 FPS zu liefern. Und der Sprung von 4K auf 8K ist gewaltig, wie Sony auf den eigenen Produktseiten verdeutlicht.

Demnach werden bei den drei aktuellen Auflösungen die folgenden Pixelzahlen erreicht, die dank der Checkerboard-Technologie jedoch nicht nativ vorliegen müssen:

2K oder 2K1K : 1.920 horizontal x 1.080 vertikal = 2.073.600 Pixel

oder : 1.920 horizontal x 1.080 vertikal = 2.073.600 Pixel 4K oder 4K2K : 3.840 horizontal x 2.160 vertikal = 8.294.400 Pixel

oder : 3.840 horizontal x 2.160 vertikal = 8.294.400 Pixel 8K oder 8K4K: 7.680 horizontal x 4.320 vertikal = 33.177.600 Pixel

Der Youtuber behauptet ebenfalls, dass die PlayStation 5 Pro eine neue AMD APU mit brandneuen CPU/GPU-IPs erhalten könnte. Ebenfalls soll die Konsole die 300-Watt-Marke überschreiten, womit in Bezug auf das Design und die Produktion der höhere Preis der Konsole begründet wird.

Und auch zum Lineup des bevorstehenden PlayStation Showcase möchte der Youtuber etwas erfahren haben. Laut seiner Aussage erwarten euch die folgenden Spiele:

God of War (Game Teaser/Trailer)

Gran Turismo (Gameplay Trailer)

Stray (Trailer)

Call of Duty: Vanguard (Gameplay)

TLOU: Factions (Gerücht)

Xbox Series S mit einem neuen Hardware-Design?

Der Youtuber hat noch ein weiteres Gerücht auf Lager. Angeblich plant Microsoft, die Xbox Series S früher als die Xbox Series X mit AMDs neuen 6nm APUs. Schon 2022 sei mit dem neuen Modell zu rechnen.

Das Gerücht besagt, dass die neue Xbox Series S auf einen Preis von unter 350 US-Dollar abzielt. Die Konsole könnte durch die neueste 6-nm-APU von AMD samt 24-CU-RDNA-2-GPU einen Specs-Boost erhalten.

Der Grund, warum die überarbeitete Xbox Series S so früh auf den Markt gebracht wird, liege darin, dass Microsoft auf der Xbox Series S im Vergleich zur Xbox Series X eine höhere Zugriffsrate auf den Xbox Game Pass sieht.

Weitere Meldungen zur PS5:

Da das Unternehmen die Xbox-Marke den Gerüchten zufolge als SaaS (Software as a Service) etablieren und vollständig auf die Pass-Verkäufe setzen möchte, sollen mehr kostengünstigere Anreize geschaffen werden. Gleichzeitig könnte der Preis der bisherigen Xbox Series S auf 189 bis 249 US-Dollar sinken, so die Spekulation.

Unabhängig davon, ob die genannten Informationen etwas mit der Realität zu tun haben: Was erwartet ihr von einer möglichen PS5 Pro?

