Toy Soldiers HD: Release der Neuauflage erneut verschoben

"Toy Soldiers HD" erscheint Ende September.

Nach einer weiteren Verschiebung sollte die HD-Neuauflage „Toy Soliders HD“ eigentlich am morgigen Donnerstag, den 9. September 2021 erscheinen.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Accelerate Games relativ kurzfristig einräumten, wird sich der Release von „Toy Soldiers HD“ noch einmal verschieben. Viel länger werden sich interessierte Spieler allerdings nicht gedulden müssen. Stattdessen wird der 30. September 2021 als neuer Releasetermin ausgerufen. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch.

Ein beliebter Klassiker feiert sein Comeback

Bei „Toy Soliders HD“ handelt es sich um eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage des ursprünglich im Jahr 2010 für Xbox Live Arcade veröffentlichten Indie-Titels „Toy Soldiers“. Zu den technischen Verbesserungen, die der Klassiker im Rahmen der Neuveröffentlichung spendiert bekommt, gehören mehr grafische Details, eine höhere Auflösung sowie eine komplett überarbeitete Kameraführung.

Darüber hinaus befinden sich alle Download-Pakete, die seinerzeit veröffentlicht wurden, an Bord. „Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft. Grüne Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektiven, Single- und Multiplayer-Gameplay, strategische Tower Defense Action“, so die Entwickler weiter.

„Diese Zutaten machen Toy Soldiers HD aus. Es wäre aber nachlässig, nicht noch einen weiteren Aspekt zu nennen: Authentizität.“

