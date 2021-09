Bloodhunt: Mit Trailer für PS5 angekündigt

"Bloodhunt" erobert in diesem Jahr die PS5. Mit einem Trailer wird die Ankündigung dieser Version gefeiert. Der Launch soll später im Jahr erfolgen.

Mit dem Titel erwartet euch ein Battle-Royale-Spiel.

„Bloodhunt“ wird für die PS5 veröffentlicht, wie im Zuge des heutigen PlayStation Showcase bestätigt wurde. Dabei handelt es sich um ein kostenlos spielbares Battle-Royale-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, das euch in das Universum von „Vampire: The Masquerade“ schickt.

Die Geschichte verfrachtet euch in die Prager Altstadt, wo rivalisierende Fraktionen von Vampiren nach einem hinterlistigen Verrat ins Chaos gestürzt wurden. Eine Geheimgesellschaft, die als „Die Instanz“ bekannt ist, hat es auf beide Seiten abgesehen, was die Spieler dazu zwingt, ihre übernatürlichen Kräfte und Waffen zu nutzen, um die Nacht zu beherrschen.

Technische Details zur PS5-Version

Auf der PS5 zielt „Bloodhunt“ laut Hersteller auf eine Performance mit 60 FPS ab. Außerdem werden die Features des DualSense Wireless-Controllers unterstützt. Die adaptiven Trigger sollen abhängig von der Waffe unterschiedliche Widerstände haben, damit ihr den Unterschied zwischen den Kalibern spüren könnt.

„Wir wollen außerdem die Möglichkeiten des 3D-Audios komplett ausschöpfen, um die Spieler noch tiefer in das Spielgeschehen hineinzuziehen. Das wird auch bei der Jagd ein Vorteil sein, da ihr so hören werdet, aus welcher Richtung Schreie, Schüsse und Gegner kommen“ so die Macher.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass die Altstadt von Prag in „Bloodhunt“ sehr detailliert ist und zahlreiche einzigartige Texturen und 3D-Modelle bietet. „Die ultraschnelle SSD der PS5 ermöglicht es uns, unsere Vision einer wunderschönen Stadt zu verwirklichen“, heißt es weiter. Nachfolgend ein Trailer zu „Bloodhunt“. Der Launch soll später im Jahr erfolgen.

