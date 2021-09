Forspoken: Neuer Trailer führt in die Geschichte des neuesten Square Enix-Epos ein

Im Rahmen des PlayStation Showcase haben Square Enix und Luminous Productions einen neuen Blick auf das kommende Fantasy-Rollenspiel „Forspoken“ gewährt und eine Veröffentlichung im Frühling 2022 bestätigt. Dabei haben wir auch eine Einführung in die Geschichte bekommen, die PlayStation 5-Spieler erwarten wird.

Von New York City nach Athia

In der Rolle von Frey Holland werden die Spieler auf eine geheimnisvolle Art und Weise von New York City in das wunderschöne und zugleich gefährliche Land Athia befördert. Daraufhin werden sie einen Weg nach Hause finden müssen. Allerdings wird ein magisches und empfindsames Armband namens Cuff als zynischer Gefährte an ihrer Seite sein und bei der Bewegung durch die ausgedehnten Landschaften helfen.

Dabei werden jedoch auch monströse Kreaturen auf Frey warten, wobei sie sich den mächtigen Tantas stellen muss. Des Weiteren wird sie die Geheimnisse lüften, die etwas in ihr erweckt haben.

Mehr zum Thema: Forspoken – „Hochwertigste Open-World-Grafik aller Zeiten“ dank FidelityFX Super Resolution

Hinter „Forspoken“ befindet sich das erste Projekt von Luminous Productions. Square Enix hatte das Studio erschaffen, um Blockbuster auf AAA-Niveau zu erschaffen, die ein globales Publikum ansprechen sollen. Das erklärt auch den westlicheren Touch, der für die japanischen Square Enix-Studios eher ungewöhnlich ist.

Macht euch selbst einen Eindruck von „Forspoken“ und schaut euch den neuesten Trailer in aller Ruhe an. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

