Insurgency Sandstorm: Gameplay-Overview zum Launch für PS4 und Xbox One

Focus Home Interactive und New World Interactive gaben jüngst bekannt, wann „Insurgency Sandstorm“ für Konsolen veröffentlicht wird. Der Shooter erscheint demnach am 29. September 2021 für PS4 und Xbox One. Käufer haben die Wahl zwischen der digitalen und physischen Version des Titels.

Gameplay-Trailer veröffentlicht

Um wenige Wochen vor dem Launch nochmals auf die Konsolenversion von „Insurgency Sandstorm“ aufmerksam zu machen, wurde heute ein Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht, der verrät, was euch mit dem Titel erwartet.

Letztendlich ist „Insurgency Sandstorm“ ein düsterer, taktischer Ego-Shooter, der in einem zeitgenössischen, fiktiven Nahost-Konflikt spielt. Zwei Fraktionen liefern sich Feuergefechte, bei denen taktisches und vorsichtiges Spielen belohnt werden soll. Jede Mission ist zielbasiert und kann entweder in großen PvP-Schlachten oder im Koop-Modus mit bis zu 8 Spielern gespielt werden.

„Insurgency Sandstorm“ kann bereits vorbestellt werden. Neben der Standard Edition werden eine Deluxe Version (69,99 Euro) und die Gold Edition (79,99 Euro) angeboten, die Zugang zum „Warlord Gear Set“ und zum „Peacemaker Gear Set“ enthalten. Die Deluxe Edition umfasst ebenfalls den „Jahr 1 Pass“, während die Gold Edition zusätzlich den „Jahr 2 Pass“ umfasst.

Der Shooter ist seit 2018 für den PC erhältlich. Basierend auf 30 Reviews pendelte sich der Metascore bei 78 ein. Die Konsolenversion von „Insurgency Sandstorm“ kommt am 29. September 2021 für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt, wobei eine Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X/S geboten wird.

Auf den New-Gen-Konsolen werden eine 4K-Auflösung und 60 FPS erreicht. Im kommenden Jahr folgen New-Gen-Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und Xbox Series X/S. Nachfolgend der anfangs erwähnte Gameplay-Overview-Trailer:

