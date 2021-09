Knights of the Old Republic: Remake offiziell angekündigt

Auf dem PlayStation Showcase wurde das "Knights of the Old Republic Remake" angekündet. Es zeigt sich in einem kurzen Teaser, den ihr euch in dieser Meldung anschauen könnt.

Nach etlichen Gerüchten wurde im Rahmen des PlayStation Showcase das Remake von „Knights of the Old Republic“ angekündigt. Einen ersten Teaser zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Für die Entwicklung des Titels zeichnet sich Aspyr Media verantwortlich. Es ist ein Studio, das bereits mit mehreren „Star War“-Remaster beauftragt wurde. Zum Portfolio des Unternehmens gehören „Star Wars: Jedi Knight II“, „Republic Commando“ und „Episode 1 Racer“. Selbst „KoTOR“ wurde von Aspyr Media für iOS-Systeme portiert.

Anfang dieses Jahres wurde Aspyr von der Embracer Group übernommen. Seitdem arbeitet der Entwickler unter der Führung von Saber Interactive, einem Studio, das einst selbst an Remakes und Remaster arbeitete, darunter „Halo: Combat Evolved Anniversary“.

Gerüchte seit Monaten

Eine große Überraschung ist das Remake von „Knights of the Old Republic“ nicht. Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier verriet schon im April, dass sich der Titel in der Entwicklung befindet.

Schreier hatte zuvor behauptet, dass ein „KoTOR“-Spiel irgendwo außerhalb von Electronic Arts und dem ursprünglichen Entwickler BioWare in Entwicklung sei. Später verwies er auf das mittlerweile bestätigt Aspyr Media.

„Mit Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake hoffen wir, sowohl Neuankömmlingen als auch langjährigen Fans ein Erlebnis zu bieten, das sich vor den besten modernen Veröffentlichungen nicht zu verstecken braucht. Wir bauen alles von Grund auf neu mit der neuesten Technik, um dem bahnbrechenden Innovationsstandard, den das Original gesetzt hat, gerecht zu werden und gleichzeitig der gefeierten Story treu zu bleiben“, heißt es auf dem PlayStation Blog.

Mehr zu Knights of the Old Republic:

Viel mehr ist zum Remake von „Knights of the Old Republic“ bislang nicht bekannt. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer vom PlayStation Showcase anschauen.

