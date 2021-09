PlayStation Showcase: Livestream mit PS5-Neuheiten ab 22 Uhr

Am heutigen Donnerstag startet um 22 Uhr der große PlayStation Showcase, der euch in einem Zeitraum von 40 Minuten die neusten PS5-Spiele vorstellen wird. Das Virtual Reality-Headset PlayStation VR ist hingegen kein Bestandteil der Show.

Ab 22 Uhr solltet ihr heute einschalten.

Heute Abend findet der nächste PlayStation Showcase statt. Nachdem Sony der diesjährigen Gamescom fernblieb, ist es eine gute Gelegenheit, sich mit den neusten Spielen des Unternehmens vertraut zu machen.

Falls ihr den Stream live verfolgen möchtet, müsst ihr den nachfolgend eingebundenen Playerstarten. Im Anschluss erwartet euch eine rund 40 Minuten lange Show, in deren Rahmen Sony über die kommenden PS5-Spiele sprechen möchte.

„Der Showcase dauert etwa 40 Minuten und enthält Updates von den PlayStation Studios und einigen der einfallsreichsten Entwickler der Branche zu Spielen, die in diesem Jahr und darüber hinaus veröffentlicht werden. Bleib auch nach der Präsentation in der Nähe, um weitere Updates von einigen der im Showcase vorgestellten Studio-Teams zu erhalten“, so Sony.

PlayStation Showcase im Livestream

Anschauen könnt ihr euch den Live-Stream auf Youtube bzw. im nachfolgend eingebetteten Player.

In den vergangenen Tagen keimten mehrere Gerüchte darüber auf, was Sony im Zuge der heutigen Show zeigen wird. Schon in der Ankündigung versicherte das Unternehmen allerdings, was es nicht zu sehen gibt: Das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR 2.0 wird heute Abend keinen Auftritt haben.

Hoch im Kurs stehen allerdings Einblicke in das neue „Gold of War“. Auch ist es recht wahrscheinlich, dass Polyphony Digital die Gelegenheit erhält, das Rennspiel „Gran Turismo 7“ vorzustellen. Ebenfalls in Arbeit ist das Action-Rollenspiel „Horizon Forbidden West“, das nach einer Verschiebung erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird.

Weitere Meldungen zum PlayStation Showcase:

Darüber hinaus ist mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen. „Alan Wake Remastered“ stand zuletzt hoch im Kurs. Allerdings wurde der Titel schon im Laufe der Woche angekündigt. Und auch der finale Trailer zum „Death Stranding Director’s Cut“, der ebenfalls für den PlayStation Showcase vorhergesagt wurde, steht bereits zur Ansicht bereit.

