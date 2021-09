Project EVE: Die ersten Gameplay-Szenen aus der PS5-Version

"Project EVE" besitzt ein intensives Kampfsystem.

Soeben wurde auf dem PlayStation Showcase neues Gameplay zu „Project EVE“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein koreanisches Action-Spiel, das von SHIFT UP entwickelt wird. Der Titel erinnert an Titel wie „Bayonetta“ oder „Devil May Cry“.

Ein rasantes und intensives Kampfsystem

In der gezeigten Präsentation geht es rasant zur Sache. Wir sehen schwungvolle Kampfszenen, in der die titelgebende Protagonistin ihre Fähigkeiten demonstriert. Die gezeigten Gameplay-Szenen wurden auf der PlayStation 5 ausgezeichnet. Ansonsten verschafft euch der Trailer einen Eindruck von den postapokalyptischen Umgebungen, die ihr im Laufe eurer Reise besuchen werdet.

Bisher war nicht offiziell bestätigt, ob „Project EVE“ auch für die New-Gen-Konsolen erscheinen wird. Seit heute herrscht endlich Gewissheit. Der Titel wurde bereits im April 2019 angekündigt. Danach wurde es jedoch recht still um das Projekt.

Wann „Project EVE“ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Der Release erfolgt jedenfalls für PlayStation, Xbox und PC.

Das letzte Mal haben wir im November 2020 über „Project EVE“ berichtet. Die durchaus beeindruckenden Screenshots findet ihr hier:

Related Posts

So lautet die offizielle Beschreibung des Spiels:

„Project Eve ist ein Action-Adventure, das auf einer zerstörten Erde in nicht allzu ferner Zukunft mit unbekannten Gegnern spielt. Begleite die mächtige Heldin Eve, schließe dich unterwegs mit Kameraden zusammen und stelle dich schweren Herausforderungen.“

Hier könnt ihr euch noch einmal die eben gezeigten Spielszenen anschauen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Project EVE