PS5: Erreicht in Japan den ersten Meilenstein – Welches Modell liegt vorne?

Wie die japanische Famitsu berichtet, gelang es der PlayStation 5 in Japan, den ersten großen Meilenstein zu erreichen. Weiter heißt es, dass sich die Retail-Verkäufe der Konsole in Nippon weiter auf einem unterdurchschnittlichen Niveau bewegen.

DIe PS5 verkaufte sich in Japan mehr als eine Million Mal.

Da Nintendos Switch den japanischen Markt weiter nach Belieben dominiert, hat es Sonys PlayStation 5 vor allem in Nippon schwer.

Wie die japanische Famitsu berichtet, gelang es Sony trotz allem, mit der PlayStation 5 den ersten großen Meilenstein zu erreichen und mehr als eine Million PS5-Konsolen in Japan zu verkaufen. Überraschenderweise gelang es der PlayStation 5, die erste Million in Japan schneller zu erreichen als der PlayStation 4. Die PS4 benötigte seinerzeit mehr als ein Jahr, um diesen Meilenstein zu knacken.

Digital-Edition in Japan weniger gefragt

Von den bisher in Japan abgesetzten PlayStation 5-Konsolen entfiel der Großteil der verkauften System auf die normale Disc-Version der PS5, von der auf dem japanischen Markt bisher 847.421 Einheiten an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht wurden. Die Digital-Edition der PlayStation 5, die auch in Japan etwas günstiger angeboten wird, brachte es bisher auf 165.235 Verkäufe.

Zum Thema: PS5: Die schnellstverkaufte PlayStation aller Zeiten – Sony nennt neue Verkaufszahlen

Die Software-Verkaufszahlen der PlayStation 5 in Japan konnten sich seit dem Launch der Konsole zu keinem Zeitpunkt mit der dominierenden Switch messen, wie die Famitsu weiter berichtet. Dies mache sich vor allem an den Spieleverkäufen über den japanischen Einzelhandel bemerkbar.

Zum bisher meist verkauften Retail-Titel der PS5 in Japan schwang sich demnach Capcoms Horror-Titel „Resident Evil Village“ mit gerade einmal 67.000 abgesetzten Kopien auf.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5