Far Cry 6: Goldstatus bestätigt und neues Erklärvideo

Ubisoft wird den Shooter „Far Cry 6“ pünktlich auf den Markt bringen. Denn der Titel hat den Goldstatus erreicht, was bedeutet, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist. An zu erwartenden Updates mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen wird natürlich auch nach der Fertigstellung gearbeitet. Gleiches gilt für DLC-Inhalte.

In einem Video, das auf Twitter gepostet wurde und nachfolgend gestartet werden kann, geht Ubisoft ausführlich auf die Bedeutung von „Gold“ ein:

Far Cry 6 has gone gold 🥇 Learn what it means and why it’s an important step in making games. https://t.co/lBs1TvfB43

— Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2021