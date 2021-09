God of War Ragnarök: Bear McCreary kehrt für die Arbeiten am Soundtrack zurück

Wie Bear McCreary bekannt gab, wird er für die Arbeiten am Soundtrack von "God of War: Raganarök" zurückkehren. McCreary war als Komponist bereits für den imposanten Soundtrack des letzten "God of War"-Abenteuers aus dem Jahr 2018 verantwortlich.

"God of War: Ragnarök" erscheint für die PS4 und die PS5.

Im Rahmen des gestrigen PS5-Games-Showcase bedachten uns Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony Santa Monica Studios mit einem frischen Trailer zu „God of War: Raganarök“.

Dieser lieferte uns sowohl neue Eindrücke aus dem Nachfolger als auch frische Details zur Handlung von „God of War: Raganarök“. Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers meldete sich via Twitter Bear McCreary zu Wort und wies darauf hin, dass er als Komponist für die Arbeiten am Soundtrack von „Ragnarök“ zurückkehren wird. McCreary war bereits als Komponist für den imposanten und gefeierten Soundtrack des im Jahr 2018 veröffentlichten „God of War“ verantwortlich.

Ein neuer Game-Director übernimmt das Ruder

Während Bear McCreary erneut als Komponist an der beliebten Reihe arbeiten wird, wird der Posten des Game-Directors bei „God of War: Raganarök“ neu besetzt. Entstand das letzte „God of War“ noch unter der Leitung von Cory Barlog, wird für den Nachfolger Eric Williams als Game-Director verantwortlich sein und versuchen, dem Fantasy-Abenteuer seinen eigenen Stempel aufzudrücken.

Williams verfügt bereits über entsprechende Erfahrungen mit der Marke und arbeitete in der Vergangenheit an diversen „God of War“-Titeln. Einen konkreten Releasetermin bekam „God of War: Raganarök“, das sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung befindet, bisher nicht spendiert.

Vor Ende 2022 sollten wir aber wohl nicht mit dem ambitionierten Projekt rechnen.

Thrilled to officially announce my return to the franchise as composer for #GodOfWarRagnarok . This trailer features a taste of my next score, including a significant new character theme!https://t.co/aujBvlstyQ — Bear McCreary 🐻🎶 (@bearmccreary) September 9, 2021

