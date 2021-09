Knights of the Old Republic: Sprecher des Originals kehren für das Remake zurück

Am gestrigen Abend wurde Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Knights of the Old Republic" offiziell angekündigt. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, dürfen sich die Fans auf ausgewählte Synchronsprecher freuen, die bereits im Original mit von der Partie waren.

Das Remake zu "Knights of the Old Republic" erscheint auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen und Monate wurde das Remake zum legendären Rollenspiel-Klassiker „Knights of the Old Republic“ am gestrigen Abend endlich offiziell angekündigt.

Nachdem abgesehen von der Tatsache, dass die Neuauflage auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird, keine weiteren Details zum „Knights of the Old Republic“-Remake genannt wurden, gingen die Verantwortlichen von Aspyr Media im Rahmen eines Blog-Eintrags etwas näher auf die verfolgten Ziele ein. Wie es heißt, verfolgen die Entwickler das Ziel, der Geschichte und der Atmosphäre des 2003 veröffentlichten Originals treu zu bleiben.

Ein Klassiker in einem überarbeiteten Format

Um hier nichts dem Zufall zu überlassen, sind ehemalige Mitglieder des Entwickler-Teams an Bord, das damals am originalen „Knights of the Old Republic“ gearbeitet hat. Auch ausgewählte Synchronsprecher werden demnach für das Remake zurückkehren – darunter Jennifer Hale, die erneut in die Rolle von Bastile Shan schlüpfen wird.

„Ich kann bestätigen, dass das Jennifer Hale ist“, sagte Lead-Produzent Ryan Treadwell und bezog sich dabei auf die Stimme im Trailer. „Wir alle denken an die Welt von Jennifer. Sie ist ein unglaubliches Talent und schlüpfte sofort wieder in die Rolle der Bastila, als sie uns beim Teaser-Trailer half. Ich denke, Sie werden sehen, dass einige andere bekannte Stimmen zurückkehren.“

Weitere Details zu diesem Thema und den technischen Neuerungen, die „Knights of the Old Republic“ im Zuge des Remakes spendiert bekommt, werden laut Treadwell zu gegebener Zeit folgen.

