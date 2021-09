Monark: Der zweite Trailer zum düsteren JRPG treibt die Schüler in den Wahnsinn

Das kommende Japano-Rollenspiel „Monark“ zeigt sich in einem zweiten offiziellen Trailer, der einen weiteren Einblick in die düstere Geschichte gewährt, die sich innerhalb der Shin-Mikado-Academy abspielen wird.

Eine düstere Geschichte treibt euch in den Wahnsinn

Die Akademie wird von einem mysteriösen Nebel umhüllt, der die Schüler einsperrt. Daraufhin wird man selbst in den Wahnsinn eintauchen müssen. Entweder erkundet man den Nebel in der echten Welt oder kämpft in der mysteriösen Otherworld. Allerdings kann dies den Wahnsinn in einem hervorrufen oder das eigene Ich zerstören. Man wird in ein dunkles Reich eintauchen, das in einem surrealen, dunklen Neo-Fantasy-Stil zum Leben erweckt wird.

„Monark“ befindet sich bei Lancarse in Entwicklung, wobei einige leitende Mitarbeiter in der Vergangenheit bereits an „Shin Megami Tensei“-Ablegern beteiligt gewesen waren. Da verwundert es nicht, dass „Monark“ in weiten Teilen auch an ein „Shin Megami Tensei“ erinnert, sodass man die Fiends in Kämpfen einsetzen und das eigene Ego stärken kann.

„Monark“ wird bereits im Oktober 2021 in Japan erscheinen. Eine westliche Veröffentlichung soll im Frühjahr 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erfolgen. Bis dahin kann man sich erst einmal in aller Ruhe den neuesten Trailer anschauen:

