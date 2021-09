PS Store Sale: Wochenendangebote freigeschaltet

Im PlayStation Store können neue Wochenendangebote in Anspruch genommen werden, darunter "Mortal Kombat 11" und "Tribes of Midgard".

Unter anderem ist "Tribes of Midgard" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store neue Wochenendangebote freischaltet, die sich zum am Mittwoch gestarteten DLC-Sale hinzugesellen. Gültig sind die Preise der nachfolgenden Spiele bis zum 14. September 2021.

Im Preis gesenkt wurde unter anderem die „Tribes of Midgard Digital Deluxe“, die ihr auf den beiden Konsolen PS4 und PS5 spielen könnt. Dank des Weekend-Sales bezahlt ihr nur 23,99 statt 29,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent entspricht.

Need for Speed und Mortal Kombat

Beim zweiten Angebot des Weekend-Sales handelt es sich um. Der 50 Prozent-Rabatt des Rennspiels ließ den Preis von 39,99 auf 19,99 Euro schrumpfen. Zudem könnt ihr diegünstiger in euren Besitz bringen. Statt 79,99 Euro zahlt ihr dafür nur 19,99 Euro, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht.

Ebenfalls im Angebot ist „Mortal Kombat 11“. Im Zuge des Weekend-Sales bekommt ihr den Titel für 19,99 statt 49,99 Euro, womit sich ein Rabatt von 60 Prozent ergibt. Gleichzeitig könnt ihr die „Mortal Kombat 11: Aftermath“-Erweiterung erwerben, die ihr für 19,99 statt 39,99 Euro bekommt.

Falls euch die heutigen Angebote nicht zusagen: Am vergangenen Mittwoch ging ein deutlich umfangreicherer Sale an den Start, in dem allerdings vorrangig Download-Erweiterungen in den Fokus rücken. Unsere Meldung zu den Angeboten findet ihr hier.

