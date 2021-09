Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer zum Koop-Shooter erschienen

Der Koop-Shooter "Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction" zeigt sich in einem weiteren Trailer, der noch einmal die Geschichte rund um die außerirdische Bedrohung in Szene setzt.

Ubisoft hat den gestrigen PlayStation Showcase genutzt, um einen weiteren Trailer zu dem kommenden kooperativen Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ zu veröffentlichen. Mit diesem stimmt man noch einmal auf die Geschichte ein, die hinter dem ungewöhnlichen Event steckt.

Die letzte Bastion der Menschheit

Demnach ist Team Rainbow bereits seit Jahrzehnten das Schutzschild gegen die schlimmsten globalen Bedrohungen. Geiselnahmen, biologische Waffen, ein bevorstehender Atomkrieg. Team Rainbow hat alles abgewendet. Nun kommt eine tödliche und zugleich mutierende außerirdische Bedrohung auf sie zu und bedroht das Leben aller Menschen auf diesem Planeten.

In „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ übernehmen die Spieler die Rolle eines Einsatztrupps bestehend aus bekannten Operatoren aus „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“. Gemeinsam wird man in verschiedenen Missionen gegen die Parasiten in den Kampf ziehen. Dabei kann man auch gefangengenommen werden, woraufhin das Team entscheiden muss, ob es einen rettet oder zurücklässt. Sollte man zurückgelassen werden, kann der Operator nicht mehr eingesetzt werden, bis man ihn gerettet hat.

Mehr zum Thema: Rainbow Six Extraction – Neuer Trailer stellt Finkas Nanobots vor

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ erscheint im Januar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

