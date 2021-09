Quantum Error: Wechsel auf Unreal Engine 5 mit Teaser-Trailer bestätigt

In "Quantum Error" erwartet euch eine Art Horror-Erlebnis.

Teamkill Media hat einen neuen Teaser-Gameplay-Trailer zum Horrorspiel „Quantum Error“ veröffentlicht. Der Trailer markiert den Wechsel zur Unreal Engine 5. Laut Herstellerbeschreibung wurde das gesamte Material mit der neuen Technologie von Epic Games in Echtzeit aufgenommen. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Gameplay-Videos und Trailer rund rum „Quantum Error“ gab es in der Vergangenheit reichlich. Allerdings hinterließen die gezeigten Szenen mitunter gemischte Gefühle. Mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 möchten die Macher offenbar für ein ansehnlicheres und technisch hochwertigeres Erlebnis sorgen.

Story von Quantum Error

Inhaltlich bleibt es offenbar bei der angekündigten Geschichte: Als die Monad-Quantenforschungseinrichtung – 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien – von einer unbekannten Entität angegriffen wird, die den Komplex in Flammen aufgehen lässt und ihn vollständig abriegelt, wird ein Notruf an die Garboa-Feuerwehr in San Francisco, Kalifornien, gesendet, um gegenseitige Hilfe zu leisten.

Feuerwehrchef Sturgis antwortet auf den Notruf und schickt den Spieler in der Rolle von Capt. Jacob Thomas, seine Partnerin Shane Costa und ein Team per Hubschrauber zur Monad Facility.

Euer Auftrag ist einfach: Rettet so viele Menschenleben wie möglich aus dem brennenden Gebäudekomplex und bringt euch im Anschluss in Sicherheit. „Doch was als Rettungsmission beginnt, gerät schnell ins Zwielicht, als ihr dort ankommt und feststellt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen“, so die Macher.

„Quantum Error“ erscheint zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für PS4, PS5, Xbox Series X und S. Weitere Meldungen zu „Quantum Error“ warten in unserer Themen-Übersicht auf euch.

